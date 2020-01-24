АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Ученые КНР опубликовали первый снимок нового коронавируса

Ученые КНР, которые работают в Центре по контролю и профилактике заболеваний, с помощью электромикроскопа отделили штамм коронавируса. Сотрудники Национально хранилища патогенных микроорганизмов опубликовали в Сети первый снимок нового опасного вируса.

По словам врачей, зафиксировано более 800 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 закончились летальным исходом. По данным китайского издания, этот штамм назвали «Коронавирус уханьского штамма 01». О том, что заболевание распространяется на территории провинции Ухань, сообщили в декабре ушедшего года.

Первый смертельный случай зафиксировали в населенном пункте Суйхуа, расположенном в провинции Хэйлунцзян. На этой территории уже подтвердили четыре случая коронавируса 2019-nCoV пневмонии. Медики установили, что в тесном контакте с умершим находились около 380 жителей провинции. На данный момент они находятся под пристальным наблюдением местных врачей.

Согласно статистическим данным, на утро 24 января в Китае известно о более тысяче случаев заболевания коронавирусом. При этом, 177 пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Врачам удалось вылечить 34 жителя Китая. Кроме этого, случаи 2019-nCoV пневмонии выявлены у корейцев, американцев, вьетнамцев, японцев, а также населения Таиланда и Сингапура.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Два банана в день способствуют снижению повышенного…
Алла Пугачева прокомментировала женственный образ дочери Кристины…
Презентовали пикап Chevrolet Silverado Realtree для охотников и…
Певица Жасмин рассказала, как ее дочь Маргарита постояла за…
Эксперты рассказали, что мороженое лучше употреблять сразу после…
"Похож на Джонни Деппа": Максим Галкин примерял образ с бородой и…
Эксперты Euro NCAP составили список самых надежных…
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в фильме «Калашников» своего деда Сергея…
Мама звезды «Дом-2» Захара Саленко: «Никогда не видела сына таким…
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического…
Арзамасова, Толкалина и Цуканова-Котт устроили в Сети своеобразный флешмоб со снимками с поднятой…
Ученые КНР опубликовали первый снимок нового…
Екатерина Шпица высказалась о важности воды для…
Lada Vesta доступна в новой комплектации Comfort…
Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш жутко повздорил с Алесей…
Светлана Лобода опубликовала новое фото в откровенном…
Начались продажи прочного планшета MIG T10 российского…
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына…
Ford Marmon-Herrington Super Deluxe 4×4 считают первым роскошным…
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и…
Тимати не написал романтичного поздравления в день рождения своей возлюбленной Анастасии…
В Минкомсвязи озвучили предварительный список интернет-порталов с бесплатным доступом для…
В Роскачестве рассказали о 5 самых главных правилах безопасных покупок в…
Джуд Лоу рассказал, что придерживается периодического…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне…
Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation…
Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии…
Просмотреть все новости