Ученые КНР опубликовали первый снимок нового коронавируса
Ученые КНР, которые работают в Центре по контролю и профилактике заболеваний, с помощью электромикроскопа отделили штамм коронавируса. Сотрудники Национально хранилища патогенных микроорганизмов опубликовали в Сети первый снимок нового опасного вируса.
По словам врачей, зафиксировано более 800 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 закончились летальным исходом. По данным китайского издания, этот штамм назвали «Коронавирус уханьского штамма 01». О том, что заболевание распространяется на территории провинции Ухань, сообщили в декабре ушедшего года.
Первый смертельный случай зафиксировали в населенном пункте Суйхуа, расположенном в провинции Хэйлунцзян. На этой территории уже подтвердили четыре случая коронавируса 2019-nCoV пневмонии. Медики установили, что в тесном контакте с умершим находились около 380 жителей провинции. На данный момент они находятся под пристальным наблюдением местных врачей.
Согласно статистическим данным, на утро 24 января в Китае известно о более тысяче случаев заболевания коронавирусом. При этом, 177 пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Врачам удалось вылечить 34 жителя Китая. Кроме этого, случаи 2019-nCoV пневмонии выявлены у корейцев, американцев, вьетнамцев, японцев, а также населения Таиланда и Сингапура.
По словам врачей, зафиксировано более 800 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 закончились летальным исходом. По данным китайского издания, этот штамм назвали «Коронавирус уханьского штамма 01». О том, что заболевание распространяется на территории провинции Ухань, сообщили в декабре ушедшего года.
Первый смертельный случай зафиксировали в населенном пункте Суйхуа, расположенном в провинции Хэйлунцзян. На этой территории уже подтвердили четыре случая коронавируса 2019-nCoV пневмонии. Медики установили, что в тесном контакте с умершим находились около 380 жителей провинции. На данный момент они находятся под пристальным наблюдением местных врачей.
Согласно статистическим данным, на утро 24 января в Китае известно о более тысяче случаев заболевания коронавирусом. При этом, 177 пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Врачам удалось вылечить 34 жителя Китая. Кроме этого, случаи 2019-nCoV пневмонии выявлены у корейцев, американцев, вьетнамцев, японцев, а также населения Таиланда и Сингапура.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:01