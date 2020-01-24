Светлана Лобода опубликовала новое фото в откровенном купальнике

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей страничке в Instagram новое фото в откровенном купальнике. Подписчики сразу же подметили в комментариях точеную и подтянутую фигуру знаменитости.Известно, что звезда российского шоу-бизнеса Светлана Лобода отдыхает на экзотических пляжах вместе со своими дочерями - восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. В каких именно краях проходит отпуск поп-дивы, неизвестно, однако фолловеры склоняются, что это Мексика. Свой новый пост в сети, Лобода сопроводила коротким «goodmorning», а фанаты поспешили завалить ее комплиментами: «Это вообще законно, быть такой красивой?», «Ты невероятно прекрасна». Стоит отметить, что даже некоторые знаменитости не удержались от приятных слов в адрес фигуры певицы. «Малышка на миллион», - охарактеризовала Лободу Светлана Бондарчук.Звезда привыкла получать комплименты за свою фигуру. Это не удивительно, ведь Светлана Лобода много времени уделяет спортивному образу жизни, а также привыкла следить за своим питанием.