АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Светлана Лобода опубликовала новое фото в откровенном купальнике

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей страничке в Instagram новое фото в откровенном купальнике. Подписчики сразу же подметили в комментариях точеную и подтянутую фигуру знаменитости.
Светлана Лобода опубликовала новое фото в откровенном купальнике

Известно, что звезда российского шоу-бизнеса Светлана Лобода отдыхает на экзотических пляжах вместе со своими дочерями - восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. В каких именно краях проходит отпуск поп-дивы, неизвестно, однако фолловеры склоняются, что это Мексика. Свой новый пост в сети, Лобода сопроводила коротким «goodmorning», а фанаты поспешили завалить ее комплиментами: «Это вообще законно, быть такой красивой?», «Ты невероятно прекрасна». Стоит отметить, что даже некоторые знаменитости не удержались от приятных слов в адрес фигуры певицы. «Малышка на миллион», - охарактеризовала Лободу Светлана Бондарчук.

Звезда привыкла получать комплименты за свою фигуру. Это не удивительно, ведь Светлана Лобода много времени уделяет спортивному образу жизни, а также привыкла следить за своим питанием.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Два банана в день способствуют снижению повышенного…
Алла Пугачева прокомментировала женственный образ дочери Кристины…
Презентовали пикап Chevrolet Silverado Realtree для охотников и…
Певица Жасмин рассказала, как ее дочь Маргарита постояла за…
Эксперты рассказали, что мороженое лучше употреблять сразу после…
"Похож на Джонни Деппа": Максим Галкин примерял образ с бородой и…
Эксперты Euro NCAP составили список самых надежных…
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в фильме «Калашников» своего деда Сергея…
Мама звезды «Дом-2» Захара Саленко: «Никогда не видела сына таким…
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического…
Арзамасова, Толкалина и Цуканова-Котт устроили в Сети своеобразный флешмоб со снимками с поднятой…
Ученые КНР опубликовали первый снимок нового…
Екатерина Шпица высказалась о важности воды для…
Lada Vesta доступна в новой комплектации Comfort…
Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш жутко повздорил с Алесей…
Светлана Лобода опубликовала новое фото в откровенном…
Начались продажи прочного планшета MIG T10 российского…
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына…
Ford Marmon-Herrington Super Deluxe 4×4 считают первым роскошным…
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и…
Тимати не написал романтичного поздравления в день рождения своей возлюбленной Анастасии…
В Минкомсвязи озвучили предварительный список интернет-порталов с бесплатным доступом для…
В Роскачестве рассказали о 5 самых главных правилах безопасных покупок в…
Джуд Лоу рассказал, что придерживается периодического…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне…
Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation…
Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии…
Просмотреть все новости