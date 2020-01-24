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Lada Vesta доступна в новой комплектации Comfort Winter

Автомобиль Lada Vesta теперь продается в новой комплектации Comfort Winter, которая официально представлена в прайс-листе. В результате мониторинга ассортимента моделей марки и цен удалось установить, что новинка раньше предлагалась под названием Comfort Image.

Comfort Image ранее предлагалась в дорогостоящих версиях Luxe и Exclusive по цене 13 тысяч рублей. В представленной недавно Comfort Winter появился кожаный салон и руль с возможностью подогрева. Аналогичные функции теперь доступны также для Comfort Multimedia по такой же цене. Стало известно об изменении стоимости некоторых моделей Lada, например, Vesta Cross в люксовой комплектации подешевела на 13 тысяч рублей, и теперь обойдется немногим больше 900 тысяч рублей.

После новогодних праздников сотрудники заводов компании Lada получили улучшенные условия труда, а также руководство провело модернизацию оборудования.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:57

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