Lada Vesta доступна в новой комплектации Comfort Winter





Comfort Image ранее предлагалась в дорогостоящих версиях Luxe и Exclusive по цене 13 тысяч рублей. В представленной недавно Comfort Winter появился кожаный салон и руль с возможностью подогрева. Аналогичные функции теперь доступны также для Comfort Multimedia по такой же цене. Стало известно об изменении стоимости некоторых моделей Lada, например, Vesta Cross в люксовой комплектации подешевела на 13 тысяч рублей, и теперь обойдется немногим больше 900 тысяч рублей.После новогодних праздников сотрудники заводов компании Lada получили улучшенные условия труда, а также руководство провело модернизацию оборудования.