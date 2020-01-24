Начались продажи прочного планшета MIG T10 российского производства





ОС Astra Linux получила достаточно широкие возможности. Сам планшет может хорошо выдерживать резкие изменения условия эксплуатации с точки зрения температуры окружающей среды. MIG T10 показывает стабильную работу в холоде и при жаркой погоде. В качестве основы применялась уникальная платформа, открывающая возможность защитить девайс от достаточно сильных ударов.Компания-производитель представила анонс новинки, которая имеет возможность функционировать при минимальных температурах в течение 10-12 ч. Прочие детали о технических параметрах планшета доступны в описании устройства на торговых площадках.