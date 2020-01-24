Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка





- так подписала фотографию Стефания Маликова, старшая сестра именинника. Подписчики активно поздравляют семью с праздником, желая малышу здоровья и счастья.- пишут поклонники.В отношениях сестры и маленького брата царит настоящая любовь, о чем свидетельствуют совместные прогулки Стефании и Марка на новогодние утренники. Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата. Дочь Дмитрия Маликова собственноручно украшала дом воздушными шарами.