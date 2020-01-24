Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Сегодня, 24 января, - день рождения сына известного исполнителя Дмитрия Маликова. Мальчику исполняется два года, и вся семья уже с самого утра находится в праздничном настроении. Об этом свидетельствуют публикации в соцсети Instagram старшей дочери Дмитрия Маликова Стефании.
«Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша»,- так подписала фотографию Стефания Маликова, старшая сестра именинника. Подписчики активно поздравляют семью с праздником, желая малышу здоровья и счастья. «Атмосфера любви через экран передается», - пишут поклонники.
В отношениях сестры и маленького брата царит настоящая любовь, о чем свидетельствуют совместные прогулки Стефании и Марка на новогодние утренники. Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата. Дочь Дмитрия Маликова собственноручно украшала дом воздушными шарами.
«Никогда не думала, что смогу кого-то так сильно полюбить, как тебя. С днем рождения, Маркуша»,- так подписала фотографию Стефания Маликова, старшая сестра именинника. Подписчики активно поздравляют семью с праздником, желая малышу здоровья и счастья. «Атмосфера любви через экран передается», - пишут поклонники.
В отношениях сестры и маленького брата царит настоящая любовь, о чем свидетельствуют совместные прогулки Стефании и Марка на новогодние утренники. Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата. Дочь Дмитрия Маликова собственноручно украшала дом воздушными шарами.