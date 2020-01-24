Тимати не написал романтичного поздравления в день рождения своей возлюбленной Анастасии Решетовой

Музыкант и сам признал свою чёрствость, отметив, что искренне хотел порадовать любимую, но не смог. На фотографиях, которыми поделился исполнитель, он сам встречается гораздо чаще, чем Решетова, которой он намеревался посвятить публикацию. Рэпер похвастался снимками с возлюбленной, с детьми и одиночными фотографиями собственной персоны.Мать Тимати тоже не порадовала Решетову публичными поздравлениями. Она опубликовала серию черно-белых фотографий своей семьи, разместив снимок именинницы в последнюю очередь. Некоторые подписчики отметили, что изображение было выбрано не самое удачное.Подписчики тоже не спешили поздравлять Анастасию Решетову с днем рождения. Они обсудили фотографии и изображенных на ней лиц. Многие выразили свое восхищение семьей Тимати.