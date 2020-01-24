Ford Marmon-Herrington Super Deluxe 4×4 считают первым роскошным внедорожником
В 1948 году компания Marmon-Herrington выпустила авто Super Deluxe 4x4, который сегодня по праву считают первым роскошным внедорожником. Автомобиль премиум-класса был построен на базе универсалов производителя Ford.
В 30-х годах прошлого века разработчики Marmon-Herrington начали предпринимать попытки по созданию роскошного внедорожника, который бы отличался высоким комфортом. Авто хотели выпустить для собственников загородных охотничьих домов, которым приходилось ездить по необжитой местности, а также для представителей социальных и военных служб. Для этой цели универсалы компании Ford отправляли на заводы Marmon-Herrington. Рабочие отделяли раму от кузова, усиливали ходовую часть, добавляли ведущую вторую ось, увеличивали клиренс и заменяли коробку передач.
Инженеры также работали над салоном, который после внесения изменений становился люксовым и максимально комфортным для того времени. Кузов Super Deluxe 4×4 собирали из деревянных панелей, так как сталь в то время использовалась только для военных целей. Но Marmon-Herrington сделали эту особенность главным достоинством автомобиля, назвав эту «изюминку» стилем woody. Стоимость внедорожника в послевоенные годы составляла 4 тысячи долларов, что вдвое больше, чем у универсалов Ford. На сегодняшний день авто премиум-класса считается коллекционным.
В 30-х годах прошлого века разработчики Marmon-Herrington начали предпринимать попытки по созданию роскошного внедорожника, который бы отличался высоким комфортом. Авто хотели выпустить для собственников загородных охотничьих домов, которым приходилось ездить по необжитой местности, а также для представителей социальных и военных служб. Для этой цели универсалы компании Ford отправляли на заводы Marmon-Herrington. Рабочие отделяли раму от кузова, усиливали ходовую часть, добавляли ведущую вторую ось, увеличивали клиренс и заменяли коробку передач.
Инженеры также работали над салоном, который после внесения изменений становился люксовым и максимально комфортным для того времени. Кузов Super Deluxe 4×4 собирали из деревянных панелей, так как сталь в то время использовалась только для военных целей. Но Marmon-Herrington сделали эту особенность главным достоинством автомобиля, назвав эту «изюминку» стилем woody. Стоимость внедорожника в послевоенные годы составляла 4 тысячи долларов, что вдвое больше, чем у универсалов Ford. На сегодняшний день авто премиум-класса считается коллекционным.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:39