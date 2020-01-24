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Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и США

Эксперты оценили относительно невысокую вероятность начала ядерной войны между РФ и США. Источником опасности называют сценарий потери ядерного оружия либо соответствующих материалов.
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и США

Эксперты сообщают, что существует риск использования ядерного оружия иными государствами. В качестве примера приводится Пакистан. При этом вероятность начала ядерного противостояния между РФ и США весьма низкая. Высокий уровень обеспокоенности должны вызывать государства, в которых более слабый уровень контроля применения оружия.

Специалисты выражают большую обеспокоенность конфликтом Индии и Пакистана. Существует потребность в формировании широкого диалога лидеров геополитической арены в сфере блокирования распространения опасных видов вооружения. В Bulletin of the Atomic Scientists отреагировали на ситуацию сдвигом стрелок символических часов Судного дня, используемых как оценку степени угрозы для существования всего человечества. Многие активисты отмечают ухудшение интернациональной безопасности.

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Политика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:34

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