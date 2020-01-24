Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и США
Эксперты оценили относительно невысокую вероятность начала ядерной войны между РФ и США. Источником опасности называют сценарий потери ядерного оружия либо соответствующих материалов.
Эксперты сообщают, что существует риск использования ядерного оружия иными государствами. В качестве примера приводится Пакистан. При этом вероятность начала ядерного противостояния между РФ и США весьма низкая. Высокий уровень обеспокоенности должны вызывать государства, в которых более слабый уровень контроля применения оружия.
Специалисты выражают большую обеспокоенность конфликтом Индии и Пакистана. Существует потребность в формировании широкого диалога лидеров геополитической арены в сфере блокирования распространения опасных видов вооружения. В Bulletin of the Atomic Scientists отреагировали на ситуацию сдвигом стрелок символических часов Судного дня, используемых как оценку степени угрозы для существования всего человечества. Многие активисты отмечают ухудшение интернациональной безопасности.
Эксперты сообщают, что существует риск использования ядерного оружия иными государствами. В качестве примера приводится Пакистан. При этом вероятность начала ядерного противостояния между РФ и США весьма низкая. Высокий уровень обеспокоенности должны вызывать государства, в которых более слабый уровень контроля применения оружия.
Специалисты выражают большую обеспокоенность конфликтом Индии и Пакистана. Существует потребность в формировании широкого диалога лидеров геополитической арены в сфере блокирования распространения опасных видов вооружения. В Bulletin of the Atomic Scientists отреагировали на ситуацию сдвигом стрелок символических часов Судного дня, используемых как оценку степени угрозы для существования всего человечества. Многие активисты отмечают ухудшение интернациональной безопасности.