Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне икон
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вновь решила порадовать своих поклонников откровенными фотографиями. На этот раз модель разместила в Сети снимок, где у нее оголенный живот, а она сама сидит на фоне икон.
Новую фотографию начали активно критиковать. Анастасия Костенко отмалчиваться не стала и ответила свои недоброжелателям. Девушка написала, что имеет право публиковать кадры, какие ей хочется.
Особое внимание пользователей социальных сетей вызвал тот факт, что на снимке у Анастасии Костенко заретуширован пупок. Некоторые даже отметили, что складывается ощущение, что его стерли ластиком. Тем не менее, подобные фразы в ее адрес, видимо, Анастасию Костенко развеселили. Она спросила даже, а что с ее пупком не так, и дала совет посмотреть предыдущие фото, если им не пришлось по душе это.
Стоит отметить, пристальное внимание по отношению к Анастасии Костенко стали проявлять после того, как выяснилось, что она встречается с бывшим мужем ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой. Ранее Дмитрий Тарасов говорил, что они были готовы к тому, что теперь на их семью может вылиться волна негатива.
Новую фотографию начали активно критиковать. Анастасия Костенко отмалчиваться не стала и ответила свои недоброжелателям. Девушка написала, что имеет право публиковать кадры, какие ей хочется.
Особое внимание пользователей социальных сетей вызвал тот факт, что на снимке у Анастасии Костенко заретуширован пупок. Некоторые даже отметили, что складывается ощущение, что его стерли ластиком. Тем не менее, подобные фразы в ее адрес, видимо, Анастасию Костенко развеселили. Она спросила даже, а что с ее пупком не так, и дала совет посмотреть предыдущие фото, если им не пришлось по душе это.
Стоит отметить, пристальное внимание по отношению к Анастасии Костенко стали проявлять после того, как выяснилось, что она встречается с бывшим мужем ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой. Ранее Дмитрий Тарасов говорил, что они были готовы к тому, что теперь на их семью может вылиться волна негатива.