АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне икон

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вновь решила порадовать своих поклонников откровенными фотографиями. На этот раз модель разместила в Сети снимок, где у нее оголенный живот, а она сама сидит на фоне икон.

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне икон

Новую фотографию начали активно критиковать. Анастасия Костенко отмалчиваться не стала и ответила свои недоброжелателям. Девушка написала, что имеет право публиковать кадры, какие ей хочется.

Особое внимание пользователей социальных сетей вызвал тот факт, что на снимке у Анастасии Костенко заретуширован пупок. Некоторые даже отметили, что складывается ощущение, что его стерли ластиком. Тем не менее, подобные фразы в ее адрес, видимо, Анастасию Костенко развеселили. Она спросила даже, а что с ее пупком не так, и дала совет посмотреть предыдущие фото, если им не пришлось по душе это.


Стоит отметить, пристальное внимание по отношению к Анастасии Костенко стали проявлять после того, как выяснилось, что она встречается с бывшим мужем ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой. Ранее Дмитрий Тарасов говорил, что они были готовы к тому, что теперь на их семью может вылиться волна негатива.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и…
Тимати не написал романтичного поздравления в день рождения своей возлюбленной Анастасии…
В Минкомсвязи озвучили предварительный список интернет-порталов с бесплатным доступом для…
В Роскачестве рассказали о 5 самых главных правилах безопасных покупок в…
Джуд Лоу рассказал, что придерживается периодического…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне…
Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation…
Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии…
Сестра герцогини Сассекской: «Меган прошлась по королевской семье как…
В России ввели налог на велосипеды в 2020…
Медики назвали пять признаков повышенного уровня сахара в…
Анна Седокова поразмышляла над тем, должна ли женщина…
Названы 10 самых быстрых новых седанов на рынке…
Бананы снижают артериальное…
Вдова Мурата Насырова осталась жить в "нехорошей" квартире…
В Омской области женщина порвала кишечник после падения на спинку…
Новый вертолет для спецназа разработан в…
Ученые доказали пагубное влияние противовоспалительных препаратов на регенерацию поврежденных…
Меган Маркл и принц Гарри подписались на профиль с хорошими новостями в…
Названы наиболее продаваемые грузовики в России по итогам 2019…
"Врачи чуть не угробили": Светлана Светличная рассказала о самочувствии попавшего в реанимацию…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая готова родить ребенка от Евгения…
Эксперт оценил потери китайских интернет-магазинов от…
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт "идеального…
Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в…
Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения…
Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое…
Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019…
Просмотреть все новости