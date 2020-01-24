В Роскачестве рассказали о 5 самых главных правилах безопасных покупок в интернете





Первое и самое главное правило гласит: оплата покупки лишь после получения заказа. Следование данному правилу поможет не потерять средства на счёте и избежать получение товара плохого качества. Следующее правило заключается в том, чтобы иметь в наличии отдельную карту, с помощью которой можно оплатить онлайн-услуги или покупки. Оплата главной картой может нести за собой потерю персональных данных, так как приходится использовать ее реквизиты. Применение дополнительной карты, оплаты с помощью электронного кошелька в платежной системе или через терминал поможет свести такие риски к нулю. Третьим правилом Роскачество напоминает о внимательном ознакомлении с адресом сайта магазина в строке браузера до момента принятия решения об оплате.К примеру, на сайтах-двойниках некоторых популярных онлайн-магазинов, которые практически не отличаются в символах web-адреса и дизайне, посетителю необходимо ввести платёжные данные карты, а далее происходит похищение данных. Зачастую подобные сайты посещают люди, рискнувшие воспользоваться ссылкой в письме от незнакомого адресата. В четвёртом правиле Роскачество предлагает покупателям прежде, чем вносить свои данные на сайт, проверить, используется ли защищенный ресурс: в начале адресной строки в браузере должны находится символы https://, а после них — название страницы. Одним из самых важных считается пятое правило: совершение покупок онлайн лучше всего производить там, где wi-fi-сеть имеет доступ через пароль. Ведь в противном случае есть большая вероятность попасть на уловку мошенников.