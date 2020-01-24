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Певица Жасмин рассказала, как ее дочь Маргарита постояла за себя

В своем микроблоге Instagram певица Жасмин часто делится с подписчиками своим опытом материнства. Артистка рассказала о том, как ее семилетняя дочь Маргарита смогла постоять за себя.
Певица Жасмин рассказала, как ее дочь Маргарита постояла за себя

Сара Манахимова, известная под псевдонимом Жасмин, является матерью троих детей. Ее старшему сыну Михаилу, который появился на свет в браке с предпринимателем Вячеславом Семендуевым, 22 года. В 2011 году артистка связала свою судьбу с миллионером Иланом Шором. Спустя год Жасмин родила дочь Маргариту, а три года назад - сына Мирона.

Певица рассказала поклонникам, что во время занятий в «Тодесе» одна девочка обидела Маргариту плохим слово. Певица же хотела вмешаться, но услышала, как ее семилетняя дочь начала спокойным голосом говорить со своей обидчицей. Маргарита спросила у девочки, есть ли у нее мама. Когда она получила утвердительный ответ, то сказала: «Попроси маму, чтобы она объяснила, как тебе нужно себя вести». На этом инцидент был исчерпан, а Жасмин обрадовалась, что дочь может постоять за себя.

Артистка понимает, что иногда огромное желание родителей помочь своим детям может только им навредить. Малыши не могут «жить как в теплице всю жизнь». Жасмин думает, что мальчики должны уметь дать сдачу и отпор обидчикам. Многодетная мать поинтересовалась у своих поклонников, как им удается соблюдать грань между самостоятельностью детей и опекой. Многие комментаторы поддержали позицию певицы и похвалили Маргариту за такое мудрое поведение.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:40

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