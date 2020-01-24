Певица Жасмин рассказала, как ее дочь Маргарита постояла за себя

Сара Манахимова, известная под псевдонимом Жасмин, является матерью троих детей. Ее старшему сыну Михаилу, который появился на свет в браке с предпринимателем Вячеславом Семендуевым, 22 года. В 2011 году артистка связала свою судьбу с миллионером Иланом Шором. Спустя год Жасмин родила дочь Маргариту, а три года назад - сына Мирона.Певица рассказала поклонникам, что во время занятий в «Тодесе» одна девочка обидела Маргариту плохим слово. Певица же хотела вмешаться, но услышала, как ее семилетняя дочь начала спокойным голосом говорить со своей обидчицей. Маргарита спросила у девочки, есть ли у нее мама. Когда она получила утвердительный ответ, то сказала: «Попроси маму, чтобы она объяснила, как тебе нужно себя вести». На этом инцидент был исчерпан, а Жасмин обрадовалась, что дочь может постоять за себя.Артистка понимает, что иногда огромное желание родителей помочь своим детям может только им навредить. Малыши не могут «жить как в теплице всю жизнь». Жасмин думает, что мальчики должны уметь дать сдачу и отпор обидчикам. Многодетная мать поинтересовалась у своих поклонников, как им удается соблюдать грань между самостоятельностью детей и опекой. Многие комментаторы поддержали позицию певицы и похвалили Маргариту за такое мудрое поведение.