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Анна Седокова поразмышляла над тем, должна ли женщина работать

Анна Седокова поразмышляла над тем, должна ли женщина работать. Она считает, что у представительниц прекрасного пола всегда должен быть запасной вариант источника дохода в случае, если отношения с мужчиной прекратятся.
Анна Седокова поразмышляла над тем, должна ли женщина работать

В современном мире границы между сугубо мужскими и женскими делами значительно размылись. Сегодня никого не удивляют девушки за рулем автомобиля или на руководящей должности. Активисты феминистического движения продолжают борьбу за равенство прав представителей обоих полов. Однако некоторые современные блогеры настаивают, что женщина должна быть идейным вдохновителем мужчины, занимаясь домашними делами.

Анна Седокова обсудила со своими подписчиками это мнение на своей странице в Instagram. Она рассмотрела вариант, когда пара расстается, а женщина вдруг остается без источника дохода. Звезда предложила своим фолловерам поделиться своими мыслями по этому поводу и проголосовать, поддержав один из вариантов. Мнения подписчиков разделились. Многие считают, что сидя дома, женщина не развивается и становится не интересной, а другие придерживаются мысли о том, что из-за работы можно пропустить действительно важные вещи в отношениях. Большинство сошлось на среднем варианте, когда женщина самореализуется в свое удовольствие.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:45

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