Бананы снижают артериальное давление
Этот и другие продукты, богатые калием помогут избежать гипертонических «скачков».
Британские ученые из ассоциации Blood Pressure UK выяснили, что ежедневное употребление бананов способствует снижению артериального давления. Особенно это касается моментов, когда гипертония уже дала о себе знать, сообщает Live24.ru.
Исследователи из организации, которая старается популяризировать методы профилактики повышенного давления, основываются на эксперименте, который ранее провели ученые из индийского медицинского колледжа Kasturbа.
Благодаря калию, который в избытке содержится в бананах, гипертоники могут снизить артериальное давление на 10%, если включат в свой рацион употребление двух фруктов утром и днем. Ученые установили, что в одном банане присутствует около 420 мг полезного минерала.
Сам же калий действует по тому же принципу, что и лекарственные препараты, снижающие давление. Именно поэтому некоторые медики рекомендуют не злоупотреблять медикаментами, а заменять их на фрукты с высоким содержанием калия. Так продукты, давно ставшие частью нашего рациона, помогут поддерживать оптимальное кровяное давление.
В список фруктов и овощей, богатых калием входят картофель, помидоры, авокадо, грибы, а также апельсины, грейпфруты, абрикосы и сами бананы.
Врачи Американской кардиологической ассоциации подтверждают, что калий также отлично нивелирует воздействие натрия на организм. Помимо этого минерал способствует уменьшению напряжения стенок кровяных сосудов. Это является еще одним фактором, который влияет на снижение кровяного давления.
Британские ученые из ассоциации Blood Pressure UK выяснили, что ежедневное употребление бананов способствует снижению артериального давления. Особенно это касается моментов, когда гипертония уже дала о себе знать, сообщает Live24.ru.
Исследователи из организации, которая старается популяризировать методы профилактики повышенного давления, основываются на эксперименте, который ранее провели ученые из индийского медицинского колледжа Kasturbа.
Благодаря калию, который в избытке содержится в бананах, гипертоники могут снизить артериальное давление на 10%, если включат в свой рацион употребление двух фруктов утром и днем. Ученые установили, что в одном банане присутствует около 420 мг полезного минерала.
Сам же калий действует по тому же принципу, что и лекарственные препараты, снижающие давление. Именно поэтому некоторые медики рекомендуют не злоупотреблять медикаментами, а заменять их на фрукты с высоким содержанием калия. Так продукты, давно ставшие частью нашего рациона, помогут поддерживать оптимальное кровяное давление.
В список фруктов и овощей, богатых калием входят картофель, помидоры, авокадо, грибы, а также апельсины, грейпфруты, абрикосы и сами бананы.
Врачи Американской кардиологической ассоциации подтверждают, что калий также отлично нивелирует воздействие натрия на организм. Помимо этого минерал способствует уменьшению напряжения стенок кровяных сосудов. Это является еще одним фактором, который влияет на снижение кровяного давления.
Наука
Добавил: Роман Сегодня, 11:37