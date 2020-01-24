Джуд Лоу рассказал, что придерживается периодического голодания





«Морить себя голодом, пить воду. А после этого я люблю пышные банкеты, где не могу отказать себе в разных блюдах и напитках», - делится артист. Однако даже на таких застольях Джуд Лоу не употребляет мясо и алкоголь, от которых он вовсе отказался.Польза периодического голодания доказана экспертами по питанию и популярна среди многих людей, предпочитающих здоровый образ жизни. Актер делится, что в это время он не употребляет пищу до полудня. По такой схеме промежуток между приемами еды составляет более шести часов.Однако стоит помнить: врачи предупреждают о негативном влиянии периодического голодания на ослабленный организм. Поэтому прежде чем практиковать подобное, необходимо проконсультироваться со специалистом.Как известно, актёру уже исполнилось 47 лет, но это трудно определить по его хорошей физической форме. Джуд Лоу снялся во многих известных фильмах и сериалах, среди них: «Воображариум доктора Будапешт» и премьера 2020 года «Новый Папа».