АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation 5

Эксперты назвали ключевые отличия консолей Xbox Series X и Sony PlayStation 5. Портал Gamesindustry.biz при помощи федерации интерактивного ПО ISFE и аналитиков Ipsos MORI провёл опрос среди любителей компьютерных игр для определения значимых для потребителей параметров приставок нового поколения.

Опрос реализовали с привлечением 8 тысяч игроков возрастом 11-64 года, проживающих в странах Европы. Основное внимание игроки уделили улучшениям графической части контента. Этот параметр оказался значимым для 78% респондентов. После этого самым упоминаемым параметром стало «ускоренное время загрузки». О нем говорили 71% геймеров.

Хотя компании Sony и Microsoft сообщили о внедрении в своих продуктах поддержки разрешения 8K, данная опция оказалась не слишком значимой для конечных пользователей. Она получила интерес 49% опрошенных. Куда больше игроков подчеркнули важность наличия совместимости с минувшими поколениями приставок. Эта опция была отмечена 59% респондентами. Для 57% имеет значение удобство контроллеров движения. Среди опрошенных 58% поддержали возможность играть с использованием физических носителей. VR и портативный режим получили поддержку только у 37% и 38% респондентов соответственно.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и…
Тимати не написал романтичного поздравления в день рождения своей возлюбленной Анастасии…
В Минкомсвязи озвучили предварительный список интернет-порталов с бесплатным доступом для…
В Роскачестве рассказали о 5 самых главных правилах безопасных покупок в…
Джуд Лоу рассказал, что придерживается периодического…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне…
Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation…
Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии…
Сестра герцогини Сассекской: «Меган прошлась по королевской семье как…
В России ввели налог на велосипеды в 2020…
Медики назвали пять признаков повышенного уровня сахара в…
Анна Седокова поразмышляла над тем, должна ли женщина…
Названы 10 самых быстрых новых седанов на рынке…
Бананы снижают артериальное…
Вдова Мурата Насырова осталась жить в "нехорошей" квартире…
В Омской области женщина порвала кишечник после падения на спинку…
Новый вертолет для спецназа разработан в…
Ученые доказали пагубное влияние противовоспалительных препаратов на регенерацию поврежденных…
Меган Маркл и принц Гарри подписались на профиль с хорошими новостями в…
Названы наиболее продаваемые грузовики в России по итогам 2019…
"Врачи чуть не угробили": Светлана Светличная рассказала о самочувствии попавшего в реанимацию…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая готова родить ребенка от Евгения…
Эксперт оценил потери китайских интернет-магазинов от…
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт "идеального…
Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в…
Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения…
Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое…
Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019…
Просмотреть все новости