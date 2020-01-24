Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation 5





Опрос реализовали с привлечением 8 тысяч игроков возрастом 11-64 года, проживающих в странах Европы. Основное внимание игроки уделили улучшениям графической части контента. Этот параметр оказался значимым для 78% респондентов. После этого самым упоминаемым параметром стало «ускоренное время загрузки». О нем говорили 71% геймеров.Хотя компании Sony и Microsoft сообщили о внедрении в своих продуктах поддержки разрешения 8K, данная опция оказалась не слишком значимой для конечных пользователей. Она получила интерес 49% опрошенных. Куда больше игроков подчеркнули важность наличия совместимости с минувшими поколениями приставок. Эта опция была отмечена 59% респондентами. Для 57% имеет значение удобство контроллеров движения. Среди опрошенных 58% поддержали возможность играть с использованием физических носителей. VR и портативный режим получили поддержку только у 37% и 38% респондентов соответственно.