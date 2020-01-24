В России ввели налог на велосипеды в 2020 году





Новый 2020 год начался с того, что все российские компании повысили стоимость на автомобили. Особую разницу можно будет заметить в машинах премиум-класса из-за увеличения для них утилизационного сбора. Помимо этого, на территории РФ был введен налог на велосипеды. Если исходить из того, что он колеблется в пределах 10% от стоимости, то получается довольно-таки немаленькая сумма. За новое транспортное средство в среднем придется выложить 30 000 рублей. Стоит обратить внимание, что налог действует только на импортные модели, а за российские он будет выплачиваться с бюджета государства. Предложение касаемо налога было взято на рассмотрение еще 2 года назад бывшим вице-премьером Дмитрием Козаком. Таким образом правительство хотело поддержать заводы, занимающиеся изготовлением алюминия, и оказать помощь отечественным предприятиям.В то же время велолюбители в социальных сетях крайне негативно отреагировали на нововведение. Более того отмечается, что налог скажется на спросе на двухколесные средства, и потребители будут чаще покупать их на вторичном рынке.