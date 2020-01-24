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Вдова Мурата Насырова осталась жить в "нехорошей" квартире мужа

Наталья, вдова певца Мурата Насырова, осталась вместе с детьми жить в квартире, в которой умер 12 лет назад ее муж. Она не стала продавать жилье в центре столицы, из окна которого выпал известный музыкант.
Вдова Мурата Насырова осталась жить в "нехорошей" квартире мужа

Вдова певца, жизнь которого оборвалась в 37 лет, на данный момент работает преподавателем в эстрадной школе-студии. Также Наталья сотрудничает с Сергеем Мазаевым, лидером группы «Моральный кодекс».

Младший сын Мурата Насырова пошел по стопам звездного отца. 19-летний Аким учится на втором курсе музыкального училища им. Гнесиных. Он прекрасно играет на саксофоне, а этот музыкальный инструмент ему помог освоить Батырхан Шукенов, друг умершего певца. По словам Натальи, Аким часто расспрашивает ее об отце, а именно о его предпочтениях в музыке. Молодой человек играет в известных джазовых клубах Москвы и выступает в составе музколлектива. 23-летняя дочь Лия является студенткой четвертого курса РЭУ им. Плеханова и учится на экономическом факультете.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:36

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