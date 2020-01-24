Названы 10 самых быстрых новых седанов на рынке РФ





Самым быстрым седаном среди новинок признан Porsche Taycan Turbo S. Лидер рейтинга получил силовую установку общей мощностью в 761 «лошадей». Скорость в 100 км/ч набирается за 2,8 с. Максимальный показатель ограничен отметкой в 260 км/ч. Купить такой седан можно за 12,95 млн рублей. На второй строчке расположилась модель BMW M8 в модификации Competition Gran Coupe. Ближайший к модели M5 продукт отличается более высокими динамическими характеристиками и повышенным статусом. Силовой агрегат и КПП остались без изменений. Используя двигатель на 625 «лошадей», M8 в топовой сборке набирает 100 км/ч за 3,2 с. Купить модель можно за 12,25 млн рублей.Третья строчка досталась BMW M5 Competition. Силовой агрегат V8 объёмом 4,4 л форсирован до мощности в 625 «лошадок», а в комплекте с полным приводом модель развивает 100 км/ч за 3,3 с. Купить седан можно за 8,24 млн рублей. Mercedes-AMG E 63 S в комплектации 4Matic+ занимает 4-ю строчку с двигателем на 612 «лошадей», однако на разгон ему требуется всего 3,4 с. Стоимость авто составляет 8,54 млн рублей. Пятое место досталось Mercedes-AMG S 63 с аналогичным пакетом улучшений. За счет использования турбированного двигателя V8 с производительностью 612 «лошадок» авто набирает скорость в 100 км/ч за 3,5 с. Ценник начинается с отметки 11,06 млн рублей. Замыкают список модели Mercedes-AMG C 63 S, BMW M550i xDrive, BMW M850i Gran Coupe, BMW M760Li xDrive, Mercedes-AMG S 63 4Matic+. Всем им на разгон до «сотни» нужно 3,8-4 секунды.