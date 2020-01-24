Названы 10 самых быстрых новых седанов на рынке РФ
Составлен список из 10 самых быстрых седанов среди новых моделей. На рынке РФ сегодня можно найти много авто данного сегмента, способные набрать скорость в 100 км/ч всего за 4 с.
Самым быстрым седаном среди новинок признан Porsche Taycan Turbo S. Лидер рейтинга получил силовую установку общей мощностью в 761 «лошадей». Скорость в 100 км/ч набирается за 2,8 с. Максимальный показатель ограничен отметкой в 260 км/ч. Купить такой седан можно за 12,95 млн рублей. На второй строчке расположилась модель BMW M8 в модификации Competition Gran Coupe. Ближайший к модели M5 продукт отличается более высокими динамическими характеристиками и повышенным статусом. Силовой агрегат и КПП остались без изменений. Используя двигатель на 625 «лошадей», M8 в топовой сборке набирает 100 км/ч за 3,2 с. Купить модель можно за 12,25 млн рублей.
Третья строчка досталась BMW M5 Competition. Силовой агрегат V8 объёмом 4,4 л форсирован до мощности в 625 «лошадок», а в комплекте с полным приводом модель развивает 100 км/ч за 3,3 с. Купить седан можно за 8,24 млн рублей. Mercedes-AMG E 63 S в комплектации 4Matic+ занимает 4-ю строчку с двигателем на 612 «лошадей», однако на разгон ему требуется всего 3,4 с. Стоимость авто составляет 8,54 млн рублей. Пятое место досталось Mercedes-AMG S 63 с аналогичным пакетом улучшений. За счет использования турбированного двигателя V8 с производительностью 612 «лошадок» авто набирает скорость в 100 км/ч за 3,5 с. Ценник начинается с отметки 11,06 млн рублей. Замыкают список модели Mercedes-AMG C 63 S, BMW M550i xDrive, BMW M850i Gran Coupe, BMW M760Li xDrive, Mercedes-AMG S 63 4Matic+. Всем им на разгон до «сотни» нужно 3,8-4 секунды.
Самым быстрым седаном среди новинок признан Porsche Taycan Turbo S. Лидер рейтинга получил силовую установку общей мощностью в 761 «лошадей». Скорость в 100 км/ч набирается за 2,8 с. Максимальный показатель ограничен отметкой в 260 км/ч. Купить такой седан можно за 12,95 млн рублей. На второй строчке расположилась модель BMW M8 в модификации Competition Gran Coupe. Ближайший к модели M5 продукт отличается более высокими динамическими характеристиками и повышенным статусом. Силовой агрегат и КПП остались без изменений. Используя двигатель на 625 «лошадей», M8 в топовой сборке набирает 100 км/ч за 3,2 с. Купить модель можно за 12,25 млн рублей.
Третья строчка досталась BMW M5 Competition. Силовой агрегат V8 объёмом 4,4 л форсирован до мощности в 625 «лошадок», а в комплекте с полным приводом модель развивает 100 км/ч за 3,3 с. Купить седан можно за 8,24 млн рублей. Mercedes-AMG E 63 S в комплектации 4Matic+ занимает 4-ю строчку с двигателем на 612 «лошадей», однако на разгон ему требуется всего 3,4 с. Стоимость авто составляет 8,54 млн рублей. Пятое место досталось Mercedes-AMG S 63 с аналогичным пакетом улучшений. За счет использования турбированного двигателя V8 с производительностью 612 «лошадок» авто набирает скорость в 100 км/ч за 3,5 с. Ценник начинается с отметки 11,06 млн рублей. Замыкают список модели Mercedes-AMG C 63 S, BMW M550i xDrive, BMW M850i Gran Coupe, BMW M760Li xDrive, Mercedes-AMG S 63 4Matic+. Всем им на разгон до «сотни» нужно 3,8-4 секунды.