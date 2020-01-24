Медики назвали пять признаков повышенного уровня сахара в крови





Первый признак - чувство жажды и частые позывы к мочеиспусканию. Эксперты объясняют, что при высоком уровне сахара организм старается очистить себя от его избытка. Таким образом, почки перерабатывают больше жидкости, и это вызывает частые позывы в туалет и обезвоживание. Второй признак повышенного уровня сахара в крови - слабость. Это происходит из-за сгущения крови, что вызывает нарушение циркуляции и процесса насыщения клетками полезными элементами. Третье, что выделили медики, - это резкое ухудшение зрения, один из частых симптомов диабетической ретинопатии. Четвёртое - онемение конечностей, являющееся симптомом диабетической невропатии. Пятый признак -ухудшение памяти и концентрации внимания. Уровень сахара влияет на работу головного мозга. Ученые доказали экспериментальным методом, что высокое содержание вещества вызывает проблемы с памятью и даже может спровоцировать болезнь Альцгеймера.Современная медицина способна контролировать процесс течения сахарного диабета. Благодаря медикаментам, правильному питанию и рекомендациям врача жизнь с хроническим заболеванием почти не отличается от обычного образа жизни. Медики призывают не боятся лечения и вовремя обращать внимания на симптомы.