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Медики назвали пять признаков повышенного уровня сахара в крови

Современные врачи призывают проверять уровень сахара в крови, даже если пациент не страдает от диабета. Повышенный уровень глюкозы способен снижать иммунитет и создавать благоприятные условия для развития опасных заболеваний в организме человека. По этой причине эксперты назвали пять основных признаков, на которые стоит обратить внимание и обязательно проверить уровень сахара в крови.
Медики назвали пять признаков повышенного уровня сахара в крови

Первый признак - чувство жажды и частые позывы к мочеиспусканию. Эксперты объясняют, что при высоком уровне сахара организм старается очистить себя от его избытка. Таким образом, почки перерабатывают больше жидкости, и это вызывает частые позывы в туалет и обезвоживание. Второй признак повышенного уровня сахара в крови - слабость. Это происходит из-за сгущения крови, что вызывает нарушение циркуляции и процесса насыщения клетками полезными элементами. Третье, что выделили медики, - это резкое ухудшение зрения, один из частых симптомов диабетической ретинопатии. Четвёртое - онемение конечностей, являющееся симптомом диабетической невропатии. Пятый признак -
ухудшение памяти и концентрации внимания. Уровень сахара влияет на работу головного мозга. Ученые доказали экспериментальным методом, что высокое содержание вещества вызывает проблемы с памятью и даже может спровоцировать болезнь Альцгеймера.

Современная медицина способна контролировать процесс течения сахарного диабета. Благодаря медикаментам, правильному питанию и рекомендациям врача жизнь с хроническим заболеванием почти не отличается от обычного образа жизни. Медики призывают не боятся лечения и вовремя обращать внимания на симптомы.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:50

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