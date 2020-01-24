Меган Маркл и принц Гарри подписались на профиль с хорошими новостями в Instagram





Герцог и герцогиня Сассекские после создания собственного аккаунта в Instagram, где уже числится 11 миллионов подписчиков, регулярно обновляют список подписок. В январе 2020 года после официального отказа от полномочий Меган Маркл и принц Гарри подписались на “Движение хороших новостей”. Его автором стала Мишель Фигероа, которая сильно удивилась, когда узнала о произошедшем. В ее личные сообщения сразу стали поступать поздравления от незнакомцев. Она благодарна Меган Маркл и принцу Гарри, а также надеется, что они найдут для себя что-то новое.Супруги объясняли, что часто обновляют профили и находят только те страницы, которые способны напомнить о хорошем и вдохновляют.