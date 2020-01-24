Звезда «Дом-2» Юлия Белая готова родить ребенка от Евгения Ромашова





Участница проекта «Дом-2» Юлия Белая утверждает, что для того, чтобы она могла измениться, ей нужно родить малыша. Ко всему недавно Ксения Бородина вспомнила, что Иосиф Оганесян смог поменять свое отношение к Александре Черно после того, как узнал, что в их семье будет пополнение. Видимо, на такое же рассчитывает и Юлия Белая, но мало кто верит, что она сможет сама измениться.Стоит отметить, что Юлия Белая и Евгений Ромашов расстались, но порвать любовную связь окончательно у ребят так и не получилось. В итоге они все равно не дают друг другу прохода. Ранее даже говорили, возможно, решением может стать уход Юлии Белой с проекта «Дом-2». Тем не менее, пока она участница телестройки, а ко всему стала говорить о детях. Поклонники надеются, что у нее может все-таки получится убедить Евгения Ромашова, и совсем скоро они объявят о радостном событии.