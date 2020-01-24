АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Звезда «Дом-2» Юлия Белая готова родить ребенка от Евгения Ромашова

Звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Юлия Белая хочет родить ребенка от Евгения Ромашова. В качестве главного аргумента девушка приводит тот факт, что ей необходима цель в жизни, чтобы она могла взять себя в руки.

Звезда «Дом-2» Юлия Белая готова родить ребенка от Евгения Ромашова

Участница проекта «Дом-2» Юлия Белая утверждает, что для того, чтобы она могла измениться, ей нужно родить малыша. Ко всему недавно Ксения Бородина вспомнила, что Иосиф Оганесян смог поменять свое отношение к Александре Черно после того, как узнал, что в их семье будет пополнение. Видимо, на такое же рассчитывает и Юлия Белая, но мало кто верит, что она сможет сама измениться.


Стоит отметить, что Юлия Белая и Евгений Ромашов расстались, но порвать любовную связь окончательно у ребят так и не получилось. В итоге они все равно не дают друг другу прохода. Ранее даже говорили, возможно, решением может стать уход Юлии Белой с проекта «Дом-2». Тем не менее, пока она участница телестройки, а ко всему стала говорить о детях. Поклонники надеются, что у нее может все-таки получится убедить Евгения Ромашова, и совсем скоро они объявят о радостном событии.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в…
Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения…
Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое…
Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019…
Известный юрист Александр Трещев призывает россиян подавать в суд на звезду «Дом-2» Алёну…
Алсу резко ответила на замечание о слабом голосе в адрес Микеллы…
Издание Forbes назвало слабое место США в возможной…
Ирина Шейк намекнула, что может вскоре завершить свою…
В Госдуме предложили создать в России потребительскую корзину для…
Ольга Шелест ко дню своего рождения изменила имидж на…
Анита Цой во время эфира на Love Radio ответила на интимные…
Названы 5 ошибок при мойке…
"Прощай, Боня": Дольф Лундгрен предстал на кинофестивале с новой…
Стартап Glamos добавит жестовое управление на любой…
Жена Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала его у…
Прохор Шаляпин закрутил роман с 40-летней миллионершей из…
В Саратовской области на глазах у дяди внезапно скончался 16-летний…
Дочь Жени Белоусова Кристина не хочет жить с матерью Еленой…
Платеж за получение накопленной пенсии может быть…
Глюкоза показала пляжный снимок в компании Ксении…
Екатерина Климова отмечает свое…
Православные отмечают Федосеев день: Что нельзя делать в этот…
Избиение, кома и продолжительная реабилитация: Непростая судьба Евгения…
Египетский врач назвал 5 продуктов, поддерживающих молодость…
Древние римляне были осведомлены о китайской…
Дочь Тимати и Алены Шишковой показала талант…
Учёные рассказали о 5 предметах быта, которые выдают жадную…
В США над штатом Юта был замечен…
Просмотреть все новости