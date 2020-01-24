АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии Заворотнюк

Главный внештатный онколог России, академик РАН Андрей Каприн рассказал по каким симптомам можно выявить у пациента опухоль мозга. Он сделал акцент на показателях, которые сразили звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк.

Андрей Каприн уверяет, что при первых же нарушениях работы мозга, рассматриваемых как симптомы онкологии, стоит немедленно обращаться в медицинское учреждение. Чем раньше обратить внимание на нарушения, тем больше вероятность того, что это может помочь при лечении на ранних стадиях. «А это могут быть: нарушение подвижности, конечностей, слабость в конечностях, головная боль, тошнота, рвота. Также в некоторых случаях дезориентация и нарушение зрения, общая слабость и другое», - поясняет врач. В случае с Анастасией Заворотнюк, по словам эксперта, некоторые медики делали неоправданные утверждения. Агрессивную гиобластому, которой страдала знаменитость, они считали следствием процедуры ЭКО. «К счастью, связь между различными способами родовспоможения и онкологическими заболеваниями не доказана. Процедура ЭКО это очень интересная программа. Бывали даже такие случаи, что рождались здоровые дети у матерей, которые ранее лечились от онкологии», - утверждает Андрей Каприн.

Специалист в области медицины уверяет, что не всегда здоровый образ жизни может быть гарантией здоровья. На некоторые аспекты организма человек не в силах повлиять, все уже давно решено на генетическом уровне. Но это не означает, что нужно «целыми днями лежать на диване и читать газету», - отмечает Каприн.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и…
Тимати не написал романтичного поздравления в день рождения своей возлюбленной Анастасии…
В Минкомсвязи озвучили предварительный список интернет-порталов с бесплатным доступом для…
В Роскачестве рассказали о 5 самых главных правилах безопасных покупок в…
Джуд Лоу рассказал, что придерживается периодического…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне…
Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation…
Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии…
Сестра герцогини Сассекской: «Меган прошлась по королевской семье как…
В России ввели налог на велосипеды в 2020…
Медики назвали пять признаков повышенного уровня сахара в…
Анна Седокова поразмышляла над тем, должна ли женщина…
Названы 10 самых быстрых новых седанов на рынке…
Бананы снижают артериальное…
Вдова Мурата Насырова осталась жить в "нехорошей" квартире…
В Омской области женщина порвала кишечник после падения на спинку…
Новый вертолет для спецназа разработан в…
Ученые доказали пагубное влияние противовоспалительных препаратов на регенерацию поврежденных…
Меган Маркл и принц Гарри подписались на профиль с хорошими новостями в…
Названы наиболее продаваемые грузовики в России по итогам 2019…
"Врачи чуть не угробили": Светлана Светличная рассказала о самочувствии попавшего в реанимацию…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая готова родить ребенка от Евгения…
Эксперт оценил потери китайских интернет-магазинов от…
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт "идеального…
Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в…
Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения…
Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое…
Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019…
Просмотреть все новости