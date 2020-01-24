Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии Заворотнюк
Главный внештатный онколог России, академик РАН Андрей Каприн рассказал по каким симптомам можно выявить у пациента опухоль мозга. Он сделал акцент на показателях, которые сразили звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк.
Андрей Каприн уверяет, что при первых же нарушениях работы мозга, рассматриваемых как симптомы онкологии, стоит немедленно обращаться в медицинское учреждение. Чем раньше обратить внимание на нарушения, тем больше вероятность того, что это может помочь при лечении на ранних стадиях. «А это могут быть: нарушение подвижности, конечностей, слабость в конечностях, головная боль, тошнота, рвота. Также в некоторых случаях дезориентация и нарушение зрения, общая слабость и другое», - поясняет врач. В случае с Анастасией Заворотнюк, по словам эксперта, некоторые медики делали неоправданные утверждения. Агрессивную гиобластому, которой страдала знаменитость, они считали следствием процедуры ЭКО. «К счастью, связь между различными способами родовспоможения и онкологическими заболеваниями не доказана. Процедура ЭКО это очень интересная программа. Бывали даже такие случаи, что рождались здоровые дети у матерей, которые ранее лечились от онкологии», - утверждает Андрей Каприн.
Специалист в области медицины уверяет, что не всегда здоровый образ жизни может быть гарантией здоровья. На некоторые аспекты организма человек не в силах повлиять, все уже давно решено на генетическом уровне. Но это не означает, что нужно «целыми днями лежать на диване и читать газету», - отмечает Каприн.
Андрей Каприн уверяет, что при первых же нарушениях работы мозга, рассматриваемых как симптомы онкологии, стоит немедленно обращаться в медицинское учреждение. Чем раньше обратить внимание на нарушения, тем больше вероятность того, что это может помочь при лечении на ранних стадиях. «А это могут быть: нарушение подвижности, конечностей, слабость в конечностях, головная боль, тошнота, рвота. Также в некоторых случаях дезориентация и нарушение зрения, общая слабость и другое», - поясняет врач. В случае с Анастасией Заворотнюк, по словам эксперта, некоторые медики делали неоправданные утверждения. Агрессивную гиобластому, которой страдала знаменитость, они считали следствием процедуры ЭКО. «К счастью, связь между различными способами родовспоможения и онкологическими заболеваниями не доказана. Процедура ЭКО это очень интересная программа. Бывали даже такие случаи, что рождались здоровые дети у матерей, которые ранее лечились от онкологии», - утверждает Андрей Каприн.
Специалист в области медицины уверяет, что не всегда здоровый образ жизни может быть гарантией здоровья. На некоторые аспекты организма человек не в силах повлиять, все уже давно решено на генетическом уровне. Но это не означает, что нужно «целыми днями лежать на диване и читать газету», - отмечает Каприн.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:04