Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии Заворотнюк





Андрей Каприн уверяет, что при первых же нарушениях работы мозга, рассматриваемых как симптомы онкологии, стоит немедленно обращаться в медицинское учреждение. Чем раньше обратить внимание на нарушения, тем больше вероятность того, что это может помочь при лечении на ранних стадиях. «А это могут быть: нарушение подвижности, конечностей, слабость в конечностях, головная боль, тошнота, рвота. Также в некоторых случаях дезориентация и нарушение зрения, общая слабость и другое», - поясняет врач. В случае с Анастасией Заворотнюк, по словам эксперта, некоторые медики делали неоправданные утверждения. Агрессивную гиобластому, которой страдала знаменитость, они считали следствием процедуры ЭКО. «К счастью, связь между различными способами родовспоможения и онкологическими заболеваниями не доказана. Процедура ЭКО это очень интересная программа. Бывали даже такие случаи, что рождались здоровые дети у матерей, которые ранее лечились от онкологии», - утверждает Андрей Каприн.Специалист в области медицины уверяет, что не всегда здоровый образ жизни может быть гарантией здоровья. На некоторые аспекты организма человек не в силах повлиять, все уже давно решено на генетическом уровне. Но это не означает, что нужно «целыми днями лежать на диване и читать газету», - отмечает Каприн.