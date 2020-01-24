Эксперты рассказали, что мороженое лучше употреблять сразу после покупки





Мороженое лучше всего хранится при температуре, не превышающей отметку в минус 18 градусов. Срок хранения лакомства обычно не превышает полугодичный, однако производители сами могут определять конечную дату реализации. По мнению Екатерины Чердаковой, которая является специалистом по качеству питания, мороженое не должно подлежать повторной заморозке, поскольку это негативно отразится на его вкусовых качествах. Она советует внимательно прочесть состав продукта перед покупкой. В нем не должно содержаться растительных жиров, но могут присутствовать орехи, сухофрукты, карамель и другие добавки. Стоит обратить внимание на маркировку изделия – мороженое должно соответствовать ГОСТу. Упаковка лакомства не должна быть повреждена, а сам продукт не деформирован. Любые отклонения в внешнем виде мороженого говорят о нарушениях в транспортировке или хранении.Международный день эскимо отмечают 24 января. 98 лет назад в этот день хозяин магазина сладких угощений из США запатентовал данное лакомство.