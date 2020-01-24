АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Эксперты рассказали, что мороженое лучше употреблять сразу после покупки

В инспекции по качеству питания рассказали, что мороженое лучше употреблять сразу после покупки. При повторной заморозке продукт теряет свои вкусовые качества.

Мороженое лучше всего хранится при температуре, не превышающей отметку в минус 18 градусов. Срок хранения лакомства обычно не превышает полугодичный, однако производители сами могут определять конечную дату реализации. По мнению Екатерины Чердаковой, которая является специалистом по качеству питания, мороженое не должно подлежать повторной заморозке, поскольку это негативно отразится на его вкусовых качествах. Она советует внимательно прочесть состав продукта перед покупкой. В нем не должно содержаться растительных жиров, но могут присутствовать орехи, сухофрукты, карамель и другие добавки. Стоит обратить внимание на маркировку изделия – мороженое должно соответствовать ГОСТу. Упаковка лакомства не должна быть повреждена, а сам продукт не деформирован. Любые отклонения в внешнем виде мороженого говорят о нарушениях в транспортировке или хранении.

Международный день эскимо отмечают 24 января. 98 лет назад в этот день хозяин магазина сладких угощений из США запатентовал данное лакомство.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Два банана в день способствуют снижению повышенного…
Алла Пугачева прокомментировала женственный образ дочери Кристины…
Презентовали пикап Chevrolet Silverado Realtree для охотников и…
Певица Жасмин рассказала, как ее дочь Маргарита постояла за…
Эксперты рассказали, что мороженое лучше употреблять сразу после…
"Похож на Джонни Деппа": Максим Галкин примерял образ с бородой и…
Эксперты Euro NCAP составили список самых надежных…
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в фильме «Калашников» своего деда Сергея…
Мама звезды «Дом-2» Захара Саленко: «Никогда не видела сына таким…
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического…
Арзамасова, Толкалина и Цуканова-Котт устроили в Сети своеобразный флешмоб со снимками с поднятой…
Ученые КНР опубликовали первый снимок нового…
Екатерина Шпица высказалась о важности воды для…
Lada Vesta доступна в новой комплектации Comfort…
Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш жутко повздорил с Алесей…
Светлана Лобода опубликовала новое фото в откровенном…
Начались продажи прочного планшета MIG T10 российского…
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына…
Ford Marmon-Herrington Super Deluxe 4×4 считают первым роскошным…
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между РФ и…
Тимати не написал романтичного поздравления в день рождения своей возлюбленной Анастасии…
В Минкомсвязи озвучили предварительный список интернет-порталов с бесплатным доступом для…
В Роскачестве рассказали о 5 самых главных правилах безопасных покупок в…
Джуд Лоу рассказал, что придерживается периодического…
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко удивила голым животом на фоне…
Названы ключевые отличия Xbox Series X и Sony PlayStation…
Врач-онколог Андрей Каприн, отвечая на вопрос о симптомах рака мозга, опроверг связь ЭКО с недугом Анастасии…
Просмотреть все новости