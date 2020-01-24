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Новый вертолет для спецназа разработан в РФ

Создан новый вертолет, ориентированный на использование спецназом России. Модель Ми-8АМТШ-ВН получит усиленные элементы вооружения.

Представитель компании «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что новая версия станет использовать расширенные опции и варианты, включая допоборудование. В автомобиле повышено качество средств поражения, выявления и распознавания цели. Контракт на совершение поставок вертолётов для спецназа и Сил спецопераций утвержден с Минобороны летом минувшего года. Документ предполагает сборку 10 вертолётов.

Модель Ми-8АТМШ-ВН ориентирована на использования в ряде заданий разного профиля, включая как транспортные и десантные операции, так и огневую поддержку. Конструкция создана с учетом опыта использования воздушных машин в боевых условиях, включая ситуации в Сирии. Вертолёт получил оснащение в виде нового навигационного оборудования.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:31

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