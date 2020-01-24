"Врачи чуть не угробили": Светлана Светличная рассказала о самочувствии попавшего в реанимацию сына





Несколько дней назад стало известно, что старший сын Светланы Светличной доставлен в больницу, но тогда актриса лишь отметила, что это стало для нее тяжелым испытанием. Оказалось, что днем 15 января Алексею Ивашову стало плохо, в связи с чем его супруга обратилась к медикам. Врачи доставили сына звезды в 36-ю городскую больницу с диагнозом – камни в желчном пузыре. Актриса заявила, что вместо необходимой операции доктора лишь поставили непонятные трубки в его тело и “чуть не угробили его”.В итоге Светлана Светличная настояла на переводе сына в другую больницу, где медики вовремя провели операцию. Актриса навещает наследника, он понемногу ходит по палате, а 24 января его пообещали выписать. Ивашову необходимо будет после восстановления пройти плановое обследование.