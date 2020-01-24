Ученые доказали пагубное влияние противовоспалительных препаратов на регенерацию поврежденных тканей
Канадские ученые доказали, что нестероидные противовоспалительные препараты замедляют процесс регенерации поврежденных тканей и костей человека. Все больше медицинских исследований по всему миру побуждают врачей пересмотреть назначение таких лекарств для пациентов в послеоперационном периоде.
Специалисты научной лаборатории провели эксперимент с двумя группами мышей, имевшими повреждения голеней. Все животные получали нестероидные препараты, однако с разным временным промежутком. В результате эксперимента было доказано, что мыши, которым вводили лекарство всего один раз в сутки, выздоровели быстрее грызунов, находившихся под воздействием препарата на протяжении 24 часов.
Ученые намерены продолжать изучение влияния нестероидных противовоспалительных медикаментов на процесс заживления и восстановление организма.
Специалисты научной лаборатории провели эксперимент с двумя группами мышей, имевшими повреждения голеней. Все животные получали нестероидные препараты, однако с разным временным промежутком. В результате эксперимента было доказано, что мыши, которым вводили лекарство всего один раз в сутки, выздоровели быстрее грызунов, находившихся под воздействием препарата на протяжении 24 часов.
Ученые намерены продолжать изучение влияния нестероидных противовоспалительных медикаментов на процесс заживления и восстановление организма.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:26