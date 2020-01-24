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Названы наиболее продаваемые грузовики в России по итогам 2019 года

Эксперты составили список самых продаваемых грузовиков В РФ по результатам 2019 года. Общий оборот в количественном выражении на первичном рынке составил 78,8 тысячи единиц, что показывает падение на 2,3% относительно 2018 года.

Наиболее востребованной моделью является КАМАЗ-43118, проданная в количестве 6,8 тысячи единиц, повысив показатель в годовом выражении на 4,3%. Вторая строчка досталась «ГАЗон NEXT» с объёмом реализации более 6,56 тысячи единиц с приростом на 6,4% относительно 2018 года. Третье место получил грузовик КАМАЗ-65115 с отметкой продаж в 5,9 тысячи единиц и приростом на 6,5%.

Четвертая строчка рейтинга досталась модели КАМАЗ-5490. Авто приобрели в количестве 5,17 тысячи единиц за год, что обеспечило положительный прирост продаж на 6,8%. Закрывает ТОП-5 наиболее востребованный иностранный большегруз Mercedes-Benz Actros. Его купили в количестве 3,89 тысячи единиц, однако этот показатель на 11% уступает уровню реализации в 2018 году. Замыкают список КАМАЗ-6520, Volvo FH DAF XF105, MAN TGX, а также Scania R.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:17

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