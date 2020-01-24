Названы наиболее продаваемые грузовики в России по итогам 2019 года





Наиболее востребованной моделью является КАМАЗ-43118, проданная в количестве 6,8 тысячи единиц, повысив показатель в годовом выражении на 4,3%. Вторая строчка досталась «ГАЗон NEXT» с объёмом реализации более 6,56 тысячи единиц с приростом на 6,4% относительно 2018 года. Третье место получил грузовик КАМАЗ-65115 с отметкой продаж в 5,9 тысячи единиц и приростом на 6,5%.Четвертая строчка рейтинга досталась модели КАМАЗ-5490. Авто приобрели в количестве 5,17 тысячи единиц за год, что обеспечило положительный прирост продаж на 6,8%. Закрывает ТОП-5 наиболее востребованный иностранный большегруз Mercedes-Benz Actros. Его купили в количестве 3,89 тысячи единиц, однако этот показатель на 11% уступает уровню реализации в 2018 году. Замыкают список КАМАЗ-6520, Volvo FH DAF XF105, MAN TGX, а также Scania R.