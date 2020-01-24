Эксперт оценил потери китайских интернет-магазинов от коронавируса





Вспыхнувший на территории Китая новый коронавирус несёт опасность для всего остального мира. На данный момент зарегистрировано уже более шести сотен инфицированных, есть и случаи летального исхода. Это привело к тому, что многие клиенты торговых сетевых площадок опасаются покупать товары из КНР. Люди боятся, что на них могут быть вирусы, которыми можно заразится. Новый вид пневмонии вызывается коронавирусом 2019-nCoV, в самом Китае его распространение уже привело ко введению карантина в ряде регионов и населенных пунктов.О том, как отразится сложившаяся ситуация на интернет-релизах китайских компаний, рассказал председатель " БКС Брокер" Нарек Авакян. Он уверен, что сетевую коммерцию ожидают финансовые потери. Они не будут слишком велики, если эпидемию удастся остановить и не допустить разрастания до глобальных масштабов. Уже сейчас отмечаются случаи отказа от покупок на Aliexpress и других подобных площадках. Все же, по мнению эксперта, такие эпизоды будут локальными и не повлияют существенно на состояние рынка.Сейчас разработчики вакцины против заболевания почти достигли успеха, потому можно рассчитывать на скорую победу над вирусом. Вместе с этим исчезнет и негатив, связанный с ним, в том числе и ажиотаж вокруг ритейлеров. Максимальные возможные потери могут достичь 1,5 миллиарда долларов, что не так много, если учитывать, что это сумма потерь всех участников рынка интернет-коммерции, ежемесячный доход которой в 100 раз больше.