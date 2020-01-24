Эксперт оценил потери китайских интернет-магазинов от коронавируса
Из-за вспыхнувшего на территории Китая коронавируса все больше людей отказываются от покупок в китайских интернет-магазинах. Эксперт оценил масштаб ущерба ритейлинговых ресурсов от этого опасного заболевания.
Вспыхнувший на территории Китая новый коронавирус несёт опасность для всего остального мира. На данный момент зарегистрировано уже более шести сотен инфицированных, есть и случаи летального исхода. Это привело к тому, что многие клиенты торговых сетевых площадок опасаются покупать товары из КНР. Люди боятся, что на них могут быть вирусы, которыми можно заразится. Новый вид пневмонии вызывается коронавирусом 2019-nCoV, в самом Китае его распространение уже привело ко введению карантина в ряде регионов и населенных пунктов.
О том, как отразится сложившаяся ситуация на интернет-релизах китайских компаний, рассказал председатель " БКС Брокер" Нарек Авакян. Он уверен, что сетевую коммерцию ожидают финансовые потери. Они не будут слишком велики, если эпидемию удастся остановить и не допустить разрастания до глобальных масштабов. Уже сейчас отмечаются случаи отказа от покупок на Aliexpress и других подобных площадках. Все же, по мнению эксперта, такие эпизоды будут локальными и не повлияют существенно на состояние рынка.
Сейчас разработчики вакцины против заболевания почти достигли успеха, потому можно рассчитывать на скорую победу над вирусом. Вместе с этим исчезнет и негатив, связанный с ним, в том числе и ажиотаж вокруг ритейлеров. Максимальные возможные потери могут достичь 1,5 миллиарда долларов, что не так много, если учитывать, что это сумма потерь всех участников рынка интернет-коммерции, ежемесячный доход которой в 100 раз больше.
Вспыхнувший на территории Китая новый коронавирус несёт опасность для всего остального мира. На данный момент зарегистрировано уже более шести сотен инфицированных, есть и случаи летального исхода. Это привело к тому, что многие клиенты торговых сетевых площадок опасаются покупать товары из КНР. Люди боятся, что на них могут быть вирусы, которыми можно заразится. Новый вид пневмонии вызывается коронавирусом 2019-nCoV, в самом Китае его распространение уже привело ко введению карантина в ряде регионов и населенных пунктов.
О том, как отразится сложившаяся ситуация на интернет-релизах китайских компаний, рассказал председатель " БКС Брокер" Нарек Авакян. Он уверен, что сетевую коммерцию ожидают финансовые потери. Они не будут слишком велики, если эпидемию удастся остановить и не допустить разрастания до глобальных масштабов. Уже сейчас отмечаются случаи отказа от покупок на Aliexpress и других подобных площадках. Все же, по мнению эксперта, такие эпизоды будут локальными и не повлияют существенно на состояние рынка.
Сейчас разработчики вакцины против заболевания почти достигли успеха, потому можно рассчитывать на скорую победу над вирусом. Вместе с этим исчезнет и негатив, связанный с ним, в том числе и ажиотаж вокруг ритейлеров. Максимальные возможные потери могут достичь 1,5 миллиарда долларов, что не так много, если учитывать, что это сумма потерь всех участников рынка интернет-коммерции, ежемесячный доход которой в 100 раз больше.
Технологии / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 11:07