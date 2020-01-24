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Известный юрист Александр Трещев призывает россиян подавать в суд на звезду «Дом-2» Алёну Водонаеву

Известный юрист Александр Трещев уверен, что на звезду «Дом-2» Алену Водонаеву за ее высказывания по поводу материнского капитала нужно подавать в суд. Он уверен, что экс-участница телестройки должна быть наказана за свои слова.

Известный юрист Александр Трещев призывает россиян подавать в суд на звезду «Дом-2» Алёну Водонаеву

Разговоры вокруг бывшей участницы телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой продолжаются. На этот раз на то, что девушка придерживается не совсем правильной позиции, свое внимание обратил Александр Трещев.

Напомним, что ранее Алена Водонаева в личном блоге написала, что люди, узнав об увеличении материнского капитала, начнут рожать для того, чтобы улучшить таким образом свое материальное благосостояние. Однако она уверена, что нищих в России от этого не станет меньше.

Так, юрист Александр Трещев отметил, что в ее словах уже есть преступление, а все, кто планирует родить детей, могут считать подобное высказывание как оскорбление и призвать звезду проекта «Дом-2» к ответственности. Он подчеркивает, что те блогеры, которые имеют больше 3000 тысяч подписчиков, могут приравнять себя к СМИ, поэтому можно считать, что они формируют общественную позицию.


Помимо этого, Александр Трещев говорит, неважно, что имела ввиду Алена Водонаева, ведь имеет значение то, как воспримет человек ее пост, и уже за это ее вполне могут призвать отвечать по закону.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:36

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