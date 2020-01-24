Известный юрист Александр Трещев призывает россиян подавать в суд на звезду «Дом-2» Алёну Водонаеву





Разговоры вокруг бывшей участницы телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой продолжаются. На этот раз на то, что девушка придерживается не совсем правильной позиции, свое внимание обратил Александр Трещев.Напомним, что ранее Алена Водонаева в личном блоге написала, что люди, узнав об увеличении материнского капитала, начнут рожать для того, чтобы улучшить таким образом свое материальное благосостояние. Однако она уверена, что нищих в России от этого не станет меньше.Так, юрист Александр Трещев отметил, что в ее словах уже есть преступление, а все, кто планирует родить детей, могут считать подобное высказывание как оскорбление и призвать звезду проекта «Дом-2» к ответственности. Он подчеркивает, что те блогеры, которые имеют больше 3000 тысяч подписчиков, могут приравнять себя к СМИ, поэтому можно считать, что они формируют общественную позицию.Помимо этого, Александр Трещев говорит, неважно, что имела ввиду Алена Водонаева, ведь имеет значение то, как воспримет человек ее пост, и уже за это ее вполне могут призвать отвечать по закону.