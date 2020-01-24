Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в болото"
Николай Цискаридзе в интервью «И грянул Грэм» поделился своими впечатлениями о скандально известной балерине Анастасии Волочковой. Он сообщил, что считает её одной из самых выдающихся артистов балета, с которой произошла трагедия.
Артист балета рассказал, что всё, что касается Волочковой, считает трагедией огромного масштаба. Она была одной из самых ярких балерин своего поколения, однако судьба преподнесла ей трудные условия и поступки людей, в результате которых очень сложно было остановиться. Он сравнил жизнь балерины с болотом, когда в него попадают и не могут выбраться. Однако Цискаридзе не обращает внимание на то, что на данный момент происходит с артисткой. Педагог сообщил, что любит и нежно относится к Волочковой, выступавшей ранее, но зная всю происходившую кухню, считает это трагическим происшествием.
Ему неприятно, что рядом с ней находятся люди, пиарящиеся за счёт её успеха, но всё же, когда опускается занавес, о них забывают навсегда. Жизнь артистки балета постоянно связана со скандалами и эпатажем. Так, в 2003 году балерина была уволена из Большого театра, объясняя это тем, что она находится в плохой физической форме. Все артисты балета, кроме Цискаридзе, отказались выступать с ней на одной сцене. Сама артистка сообщила, что это месть российского предпринимателя и политика Сулеймана Керимова, с которым решила расстаться незадолго до ухода из театра.
Артист балета рассказал, что всё, что касается Волочковой, считает трагедией огромного масштаба. Она была одной из самых ярких балерин своего поколения, однако судьба преподнесла ей трудные условия и поступки людей, в результате которых очень сложно было остановиться. Он сравнил жизнь балерины с болотом, когда в него попадают и не могут выбраться. Однако Цискаридзе не обращает внимание на то, что на данный момент происходит с артисткой. Педагог сообщил, что любит и нежно относится к Волочковой, выступавшей ранее, но зная всю происходившую кухню, считает это трагическим происшествием.
Ему неприятно, что рядом с ней находятся люди, пиарящиеся за счёт её успеха, но всё же, когда опускается занавес, о них забывают навсегда. Жизнь артистки балета постоянно связана со скандалами и эпатажем. Так, в 2003 году балерина была уволена из Большого театра, объясняя это тем, что она находится в плохой физической форме. Все артисты балета, кроме Цискаридзе, отказались выступать с ней на одной сцене. Сама артистка сообщила, что это месть российского предпринимателя и политика Сулеймана Керимова, с которым решила расстаться незадолго до ухода из театра.