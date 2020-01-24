АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в болото"

Николай Цискаридзе в интервью «И грянул Грэм» поделился своими впечатлениями о скандально известной балерине Анастасии Волочковой. Он сообщил, что считает её одной из самых выдающихся артистов балета, с которой произошла трагедия.

Артист балета рассказал, что всё, что касается Волочковой, считает трагедией огромного масштаба. Она была одной из самых ярких балерин своего поколения, однако судьба преподнесла ей трудные условия и поступки людей, в результате которых очень сложно было остановиться. Он сравнил жизнь балерины с болотом, когда в него попадают и не могут выбраться. Однако Цискаридзе не обращает внимание на то, что на данный момент происходит с артисткой. Педагог сообщил, что любит и нежно относится к Волочковой, выступавшей ранее, но зная всю происходившую кухню, считает это трагическим происшествием.

Ему неприятно, что рядом с ней находятся люди, пиарящиеся за счёт её успеха, но всё же, когда опускается занавес, о них забывают навсегда. Жизнь артистки балета постоянно связана со скандалами и эпатажем. Так, в 2003 году балерина была уволена из Большого театра, объясняя это тем, что она находится в плохой физической форме. Все артисты балета, кроме Цискаридзе, отказались выступать с ней на одной сцене. Сама артистка сообщила, что это месть российского предпринимателя и политика Сулеймана Керимова, с которым решила расстаться незадолго до ухода из театра.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в…
Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения…
Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое…
Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019…
Известный юрист Александр Трещев призывает россиян подавать в суд на звезду «Дом-2» Алёну…
Алсу резко ответила на замечание о слабом голосе в адрес Микеллы…
Издание Forbes назвало слабое место США в возможной…
Ирина Шейк намекнула, что может вскоре завершить свою…
В Госдуме предложили создать в России потребительскую корзину для…
Ольга Шелест ко дню своего рождения изменила имидж на…
Анита Цой во время эфира на Love Radio ответила на интимные…
Названы 5 ошибок при мойке…
"Прощай, Боня": Дольф Лундгрен предстал на кинофестивале с новой…
Стартап Glamos добавит жестовое управление на любой…
Жена Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала его у…
Прохор Шаляпин закрутил роман с 40-летней миллионершей из…
В Саратовской области на глазах у дяди внезапно скончался 16-летний…
Дочь Жени Белоусова Кристина не хочет жить с матерью Еленой…
Платеж за получение накопленной пенсии может быть…
Глюкоза показала пляжный снимок в компании Ксении…
Екатерина Климова отмечает свое…
Православные отмечают Федосеев день: Что нельзя делать в этот…
Избиение, кома и продолжительная реабилитация: Непростая судьба Евгения…
Египетский врач назвал 5 продуктов, поддерживающих молодость…
Древние римляне были осведомлены о китайской…
Дочь Тимати и Алены Шишковой показала талант…
Учёные рассказали о 5 предметах быта, которые выдают жадную…
В США над штатом Юта был замечен…
Просмотреть все новости