Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в болото"





Артист балета рассказал, что всё, что касается Волочковой, считает трагедией огромного масштаба. Она была одной из самых ярких балерин своего поколения, однако судьба преподнесла ей трудные условия и поступки людей, в результате которых очень сложно было остановиться. Он сравнил жизнь балерины с болотом, когда в него попадают и не могут выбраться. Однако Цискаридзе не обращает внимание на то, что на данный момент происходит с артисткой. Педагог сообщил, что любит и нежно относится к Волочковой, выступавшей ранее, но зная всю происходившую кухню, считает это трагическим происшествием.Ему неприятно, что рядом с ней находятся люди, пиарящиеся за счёт её успеха, но всё же, когда опускается занавес, о них забывают навсегда. Жизнь артистки балета постоянно связана со скандалами и эпатажем. Так, в 2003 году балерина была уволена из Большого театра, объясняя это тем, что она находится в плохой физической форме. Все артисты балета, кроме Цискаридзе, отказались выступать с ней на одной сцене. Сама артистка сообщила, что это месть российского предпринимателя и политика Сулеймана Керимова, с которым решила расстаться незадолго до ухода из театра.