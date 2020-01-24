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Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое дело

Андрей Кончаловский призвал фанатов помнить о “смерти с косой” и искать свое дело. Режиссер уверен, что счастливым может стать только тот человек, у которого есть любимое занятие.
Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое дело

Андрей Кончаловский уверен, что лишь единицам удается найти свое призвание, которое дарит счастье несмотря на успех. Артист считает, что в юные годы многие не понимают быстроты течения времени, но вскоре начинают задумываться, что где-то есть “смерть с косой”. Поэтому он считает, что жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на нелюбимую работу. Режиссер отметил, что человек не следит за временем, когда занимается полностью подходящим для себя делом. Именно это может свидетельствовать о том, что он нашел свое призвание.

Андрей Кончаловский привел пример своего деда, который был прославленным художником. При этом он поддерживал своего сына, когда тот пошел по стопам отца без особого таланта. В итоге родной дядя режиссера стал счастливым человеком, несмотря на то, что не добился большого успеха.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:45

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