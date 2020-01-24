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Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019 году

Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне. Эксперты учли данные продаж соответствующих продуктов за 2019 год.
Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019 году

По данным специалистов платформы «Такском», жители РФ из фруктов чаще приобретали бананы и яблоки. Популярностью пользовались также различные виды цитрусовых, покупатели останавливали свой выбор на апельсинах, лимонах и мандаринах. Среди прочих отдавали предпочтение также киви, гранату, винограду, грушам и персикам.

Рейтинг овощей возглавляет картофель. Также часто приобретали огурцы, морковь и капусту. Одними из самых популярных овощей признаны свекла, помидоры, баклажаны и перец.

Роль овощей и фруктов в рационе человека первоочередная. Они являются источниками нутриентов, веществ, которые помогают нормализировать обмен веществ в организме. Также эти продукты богаты витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Специалисты советуют употреблять их ежедневно, чтобы поддерживать здоровье в нормальном состоянии. Рекомендуемая суточная норма овощей и фруктов – не менее 400 граммов. Овощи и фрукты не равноценны по содержанию питательных веществ, поэтому следует включать в рацион разные продукты. Пользу здоровью приносят также замороженные и сушеные варианты.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:38

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