Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт "идеального кофе"
Доктор Джэйми Фостер поделился формулой идеального кофе. По его мнению, секрет заключается в кофейных зернах среднего помола. Эксперт утверждает, что чрезмерно измельчив их, можно испортить напиток, лишив его насыщенного вкуса и аромата.
«Если вы перегреете кофе, то мелкие частицы засорятся. Вода не может добраться до этих крупиц, и поэтому она тратится впустую», - прокомментировал доктор Джэйми Фостер. Несмотря на то, что большинство любителей кофе ранее придерживались иного мнения, практика показывает: меньшее количество и недолгий помол зерна действительно делает напиток крепче. Ученые доказали этот факт, проведя эксперимент в одной из кофеен штата Орегона. Благодаря рецепту доктора Джэйми Фостера за год заведение сэкономило более 20% кофе, при этом вкус напитка стал только лучше.
По подсчетам исследователей, если хотя бы половина американских кафетериев использовали метод помола, предложенный Джэйми Фостером, индустрия питания могла бы сокращать расход на закупку зерна более чем на один миллиард долларов в год. Однако далеко не все прислушиваются к рецептам эксперта, считая свой метод приготовления кофе самым лучшим, отмечает интернет-издание «Слово и Дело».
«Если вы перегреете кофе, то мелкие частицы засорятся. Вода не может добраться до этих крупиц, и поэтому она тратится впустую», - прокомментировал доктор Джэйми Фостер. Несмотря на то, что большинство любителей кофе ранее придерживались иного мнения, практика показывает: меньшее количество и недолгий помол зерна действительно делает напиток крепче. Ученые доказали этот факт, проведя эксперимент в одной из кофеен штата Орегона. Благодаря рецепту доктора Джэйми Фостера за год заведение сэкономило более 20% кофе, при этом вкус напитка стал только лучше.
По подсчетам исследователей, если хотя бы половина американских кафетериев использовали метод помола, предложенный Джэйми Фостером, индустрия питания могла бы сокращать расход на закупку зерна более чем на один миллиард долларов в год. Однако далеко не все прислушиваются к рецептам эксперта, считая свой метод приготовления кофе самым лучшим, отмечает интернет-издание «Слово и Дело».
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:02