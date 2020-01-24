АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт "идеального кофе"

Доктор Джэйми Фостер поделился формулой идеального кофе. По его мнению, секрет заключается в кофейных зернах среднего помола. Эксперт утверждает, что чрезмерно измельчив их, можно испортить напиток, лишив его насыщенного вкуса и аромата.
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт "идеального кофе"

«Если вы перегреете кофе, то мелкие частицы засорятся. Вода не может добраться до этих крупиц, и поэтому она тратится впустую», - прокомментировал доктор Джэйми Фостер. Несмотря на то, что большинство любителей кофе ранее придерживались иного мнения, практика показывает: меньшее количество и недолгий помол зерна действительно делает напиток крепче. Ученые доказали этот факт, проведя эксперимент в одной из кофеен штата Орегона. Благодаря рецепту доктора Джэйми Фостера за год заведение сэкономило более 20% кофе, при этом вкус напитка стал только лучше.

По подсчетам исследователей, если хотя бы половина американских кафетериев использовали метод помола, предложенный Джэйми Фостером, индустрия питания могла бы сокращать расход на закупку зерна более чем на один миллиард долларов в год. Однако далеко не все прислушиваются к рецептам эксперта, считая свой метод приготовления кофе самым лучшим, отмечает интернет-издание «Слово и Дело».

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в…
Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения…
Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое…
Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019…
Известный юрист Александр Трещев призывает россиян подавать в суд на звезду «Дом-2» Алёну…
Алсу резко ответила на замечание о слабом голосе в адрес Микеллы…
Издание Forbes назвало слабое место США в возможной…
Ирина Шейк намекнула, что может вскоре завершить свою…
В Госдуме предложили создать в России потребительскую корзину для…
Ольга Шелест ко дню своего рождения изменила имидж на…
Анита Цой во время эфира на Love Radio ответила на интимные…
Названы 5 ошибок при мойке…
"Прощай, Боня": Дольф Лундгрен предстал на кинофестивале с новой…
Стартап Glamos добавит жестовое управление на любой…
Жена Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала его у…
Прохор Шаляпин закрутил роман с 40-летней миллионершей из…
В Саратовской области на глазах у дяди внезапно скончался 16-летний…
Дочь Жени Белоусова Кристина не хочет жить с матерью Еленой…
Платеж за получение накопленной пенсии может быть…
Глюкоза показала пляжный снимок в компании Ксении…
Екатерина Климова отмечает свое…
Православные отмечают Федосеев день: Что нельзя делать в этот…
Избиение, кома и продолжительная реабилитация: Непростая судьба Евгения…
Египетский врач назвал 5 продуктов, поддерживающих молодость…
Древние римляне были осведомлены о китайской…
Дочь Тимати и Алены Шишковой показала талант…
Учёные рассказали о 5 предметах быта, которые выдают жадную…
В США над штатом Юта был замечен…
Просмотреть все новости