Издание Forbes назвало слабое место США в возможной войне





По мнению Лорена Томпсона, призыв конгрессменов максимально быстро начать закупку и обновление кораблей является четким индикатором проблемы. Он отмечает, что Россия осознаёт наличие такого рода проблем у США. Томпсон отмечает, что 90% всей военной техники и оснащения доставляется морскими путями, а транспортные судна США заметно устарели. Не так давно проведённые учения показали, что лишь 2 из 5 кораблей на сегодня готовы отправиться в море и в течение 5 дней со дня получения приказа исполнить полный спектр заданий. Согласно мнению Томпсона, противники США достаточно хорошо осведомлены о возрастных проблемах текущего флота., — отмечает обозреватель.