Издание Forbes назвало слабое место США в возможной войне
Издание Forbes описало слабое место США в потенциальной войне на территории Евразии. Причиной может стать устаревший водный транспорт военного назначения.
По мнению Лорена Томпсона, призыв конгрессменов максимально быстро начать закупку и обновление кораблей является четким индикатором проблемы. Он отмечает, что Россия осознаёт наличие такого рода проблем у США. Томпсон отмечает, что 90% всей военной техники и оснащения доставляется морскими путями, а транспортные судна США заметно устарели. Не так давно проведённые учения показали, что лишь 2 из 5 кораблей на сегодня готовы отправиться в море и в течение 5 дней со дня получения приказа исполнить полный спектр заданий. Согласно мнению Томпсона, противники США достаточно хорошо осведомлены о возрастных проблемах текущего флота.
«Россия активизировала подводные учения на территории Атлантики. Предполагается, что не все корабли США смогут достигнуть своих заданных мест локализации при появлении конфликтов», — отмечает обозреватель.
По мнению Лорена Томпсона, призыв конгрессменов максимально быстро начать закупку и обновление кораблей является четким индикатором проблемы. Он отмечает, что Россия осознаёт наличие такого рода проблем у США. Томпсон отмечает, что 90% всей военной техники и оснащения доставляется морскими путями, а транспортные судна США заметно устарели. Не так давно проведённые учения показали, что лишь 2 из 5 кораблей на сегодня готовы отправиться в море и в течение 5 дней со дня получения приказа исполнить полный спектр заданий. Согласно мнению Томпсона, противники США достаточно хорошо осведомлены о возрастных проблемах текущего флота.
«Россия активизировала подводные учения на территории Атлантики. Предполагается, что не все корабли США смогут достигнуть своих заданных мест локализации при появлении конфликтов», — отмечает обозреватель.
Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:24