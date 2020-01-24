Алсу резко ответила на замечание о слабом голосе в адрес Микеллы Абрамовой

Недавно в социальных сетях Алсу показала видео, на котором запечатлено, как Микелла Абрамова поет песню “Любовь настала” и аккомпанирует себе на рояле. В комментариях многие высоко оценили способности дочери Алсу. При этом одна из подписчиц заявила, что голос у наследницы звезды слабый и не для сцены, а ее дочь поет намного лучше, но даже в таком случае она не одобряет ее пение. Знаменитость отреагировала на выпад, отметив, что не нуждается в одобрении, получив поддержку поклонников.В комментариях многие пристыдили подписчицу за то, что она “поливает грязью” детей на страницах их родителей. Под видео также отозвалась преподавательница по вокалу, отметив, что голос Микеллы Абрамовой нужно правильно направить.