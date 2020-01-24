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Алсу резко ответила на замечание о слабом голосе в адрес Микеллы Абрамовой

Певица Алсу резко ответила на замечание поклонников в адрес собственной дочери Микеллы Абрамовой в Instagram. Одна из подписчиц заявила, что наследница звезды имеет слабый голос.

Недавно в социальных сетях Алсу показала видео, на котором запечатлено, как Микелла Абрамова поет песню “Любовь настала” и аккомпанирует себе на рояле. В комментариях многие высоко оценили способности дочери Алсу. При этом одна из подписчиц заявила, что голос у наследницы звезды слабый и не для сцены, а ее дочь поет намного лучше, но даже в таком случае она не одобряет ее пение. Знаменитость отреагировала на выпад, отметив, что не нуждается в одобрении, получив поддержку поклонников.

В комментариях многие пристыдили подписчицу за то, что она “поливает грязью” детей на страницах их родителей. Под видео также отозвалась преподавательница по вокалу, отметив, что голос Микеллы Абрамовой нужно правильно направить.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:31

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