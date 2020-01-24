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Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения TGF-beta2

Медицинские исследователи во время изучения четвертой стадии рака нашли способ остановить злокачественный процесс. Ученые отмечают, что существует определенное молекулярное соединение, разрушение которого предотвратит образование метастазов.
Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения TGF-beta2

Как выяснилось в ходе исследований, онкологические клетки склонны делиться и образовывать отдаленные опухоли по причине накопления липидов. Если же отключить молекулу, которая провоцирует накопление опасных веществ, процесс метастазирования будет остановлен. Медики не нашли препарат, полностью способный победить рак, но благодаря новому исследованию врачи смогут предотвращать его распространение в организме человека.

Российские ученые объяснили: молекулярное соединение TGF-beta2 провоцирует появление метастазов ввиду того, что активизирует агрессивность раковых клеток. Если разрушить TGF-beta2, воздействуя на него химическими препаратами, онкология замедлит процесс развития даже на стадии без отдаленных метастазов.

Современная медицина быстро идет вперед, и с каждым новым открытием в сфере онкологии у пациентов появляется все больше шансов на полное выздоровление.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:52

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