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Названы 5 ошибок при мойке авто

Эксперты назвали 5 ключевых ошибок, которые вредят автомобилям при мойке. Некоторые автомобилисты придерживаются заблуждения о том, что слой грязи может выступать в качестве защиты лакокрасочного покрытия корпуса.
Названы 5 ошибок при мойке авто

Увеличение количества грязи приводит к росту трудности мойки. При этом наличие смеси химически активных веществ негативно отражается на состоянии транспортного средства. Проблема заключается в невозможности помыть авто щётками при возросшем загрязнении. Изначально она должна будет пройти процесс мойки вручную, что повышает стоимость услуги.

Скачки температур летом могут ухудшить загрязнение авто. Нагрев кузова вызывает формирование микротрещин покрытия. Перед мойкой важно подержать автомобиль в тени хотя бы 10 минут для снижения температуры. В ином случае мойка вызовет формирование новых коррозионных путей. В условиях зимнего сезона можно столкнуться с замерзанием части подвижных элементов.

Проблема в вопросах сушки может привести к формированию в мелких трещинах скопления льда. Это расширяет область повреждения. В летнее время влажные участки могут стать причиной быстрого загрязнения сразу после выезда с мойки. В подкапотном пространстве должны работать специалисты нужного профиля на станциях техобслуживания во избежание повреждения узлов.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:46

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