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Ирина Шейк намекнула, что может вскоре завершить свою карьеру

Ирина Шейк намекнула, что может вскоре завершить свою карьеру. На одном из последних модных показов поклонники обратили внимание на то, что звезда выглядит очень уставшей.
Ирина Шейк намекнула, что может вскоре завершить свою карьеру

Ирина Шейк принимала участие в демонстрации коллекции одного из самых известных итальянских дизайнеров. Модель дефилировала в строгом темном платье с накидкой, выполненной в японском стиле. Яркий принт подчеркнул ее индивидуальность и красоту. После показа звезда ответила на некоторые вопросы репортеров. В этот момент поклонники знаменитости разглядели, что их кумир выглядит очень уставшей и изнеможденной. Особенно обратили внимание на глаза модели – они были красными и припухшими, как от недосыпа. Ответы на вопросы репортеров Шейк давала рассеяно и отстранено, а когда корреспонденты поинтересовались, чем она собирается заняться в Париже, знаменитость призналась, что мечтает съесть круассан и уснуть.

Поклонники предположили, что модель устала от плотного графика, полного перелетов, недосыпа и строгих диет. Многие предположили, что она хочет больше внимания уделить дочери, которую практически не видит из-за работы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:17

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