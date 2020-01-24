Ирина Шейк намекнула, что может вскоре завершить свою карьеру

Ирина Шейк принимала участие в демонстрации коллекции одного из самых известных итальянских дизайнеров. Модель дефилировала в строгом темном платье с накидкой, выполненной в японском стиле. Яркий принт подчеркнул ее индивидуальность и красоту. После показа звезда ответила на некоторые вопросы репортеров. В этот момент поклонники знаменитости разглядели, что их кумир выглядит очень уставшей и изнеможденной. Особенно обратили внимание на глаза модели – они были красными и припухшими, как от недосыпа. Ответы на вопросы репортеров Шейк давала рассеяно и отстранено, а когда корреспонденты поинтересовались, чем она собирается заняться в Париже, знаменитость призналась, что мечтает съесть круассан и уснуть.Поклонники предположили, что модель устала от плотного графика, полного перелетов, недосыпа и строгих диет. Многие предположили, что она хочет больше внимания уделить дочери, которую практически не видит из-за работы.