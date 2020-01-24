"Прощай, Боня": Дольф Лундгрен предстал на кинофестивале с новой возлюбленной
Не так давно Виктория Боня в социальных сетях рассказала поклонникам, якобы на одном из кинофестивалей она пообщалась с голливудским актером Дольфом Лундгреном, который оказывал звезде "Дома-2" знаки внимания и был очарован ее обаянием. Тем не менее, в тот же день артист вышел на Красную дорожку с новой возлюбленной.
На Красной дорожке в Доминикане Дольф Лундгрен появился в компании со своим бывшим фитнес-тренером Эммой Крокдэл. Новая избранница младше артиста почти на 40 лет, но разница в возрасте влюбленных вовсе не пугает. Знаменитый актер явно увлечен новой избранницей и действительно без стеснения проявляет к ней нежные чувства.
Однако Виктория Боня оказалась в неловкой ситуации, ведь она рассказала фолловерам, что Дольф Лундгрен проявлял в ее сторону особые знаки внимания. Поклонники поспешили осудить звезду за поспешные выводы.
На Красной дорожке в Доминикане Дольф Лундгрен появился в компании со своим бывшим фитнес-тренером Эммой Крокдэл. Новая избранница младше артиста почти на 40 лет, но разница в возрасте влюбленных вовсе не пугает. Знаменитый актер явно увлечен новой избранницей и действительно без стеснения проявляет к ней нежные чувства.
Однако Виктория Боня оказалась в неловкой ситуации, ведь она рассказала фолловерам, что Дольф Лундгрен проявлял в ее сторону особые знаки внимания. Поклонники поспешили осудить звезду за поспешные выводы.