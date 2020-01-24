АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Импичмент Трампа: История карьеры нынешнего американского…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Анита Цой во время эфира на Love Radio ответила на интимные вопросы

Анита Цой побывала на эфире утреннего шоу «Красавцы» музыкальной радиостанции Love Radio и дала откровенное интервью. Поп-певица ответила на несколько вопросов ведущего, среди которых были и очень интимные.

У поклонников певицы появилась возможность узнать чуть больше о своём кумире. Так, Анита Цой во время ответов на вопросы призналась, что давала взятки. Правда, кому и за что исполнительница решила не уточнять. Также она рассказала, что наводила справки о своей первой любви. Возможно, чтобы узнать о своём партнёре больше информации, артистка общалась с его родными и друзьями. А вот на вопрос называли ли её грязной девчонкой, певица ответила отрицательно. Телеведущая призналась, что обращалась к гадалке, наверное, чтобы продлить свою популярность, ведь и на этот вопрос, как и на тот, который касался денег, она ответила положительно. Также певица рассказала, что на ней рвалась одежда и она играла в ролевые игры.

А во время вопроса про имитацию оргазма Анита Цой замешкалась, однако со смехом призналась, что это правда. Кроме того, исполнительница сообщила, что ей приходилось выступать для неприятной публики. Она также заявила, что ей приходилось посещать сауну в компании с мужчиной, однако решила не уточнять, по какому поводу ей пришлось это сделать. К тому же телеведущая сообщила, что ей не приходилось брить ноги бритвой своего парня. Поклонники певицы, в свою очередь отметили, что она очень заразительно смеётся и её ответы на вопросы очень подняли настроение.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николай Цискаридзе о трагедии Анастасии Волочковой: "Она попала в…
Исследователи предложили останавливать рак разрушением молекулярного соединения…
Андрей Кончаловский посоветовал помнить о “смерти с косой” и искать свое…
Аналитики назвали фрукты и овощи, которые чаще всего предпочитали россияне в 2019…
Известный юрист Александр Трещев призывает россиян подавать в суд на звезду «Дом-2» Алёну…
Алсу резко ответила на замечание о слабом голосе в адрес Микеллы…
Издание Forbes назвало слабое место США в возможной…
Ирина Шейк намекнула, что может вскоре завершить свою…
В Госдуме предложили создать в России потребительскую корзину для…
Ольга Шелест ко дню своего рождения изменила имидж на…
Анита Цой во время эфира на Love Radio ответила на интимные…
Названы 5 ошибок при мойке…
"Прощай, Боня": Дольф Лундгрен предстал на кинофестивале с новой…
Стартап Glamos добавит жестовое управление на любой…
Жена Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала его у…
Прохор Шаляпин закрутил роман с 40-летней миллионершей из…
В Саратовской области на глазах у дяди внезапно скончался 16-летний…
Дочь Жени Белоусова Кристина не хочет жить с матерью Еленой…
Платеж за получение накопленной пенсии может быть…
Глюкоза показала пляжный снимок в компании Ксении…
Екатерина Климова отмечает свое…
Православные отмечают Федосеев день: Что нельзя делать в этот…
Избиение, кома и продолжительная реабилитация: Непростая судьба Евгения…
Египетский врач назвал 5 продуктов, поддерживающих молодость…
Древние римляне были осведомлены о китайской…
Дочь Тимати и Алены Шишковой показала талант…
Учёные рассказали о 5 предметах быта, которые выдают жадную…
В США над штатом Юта был замечен…
Просмотреть все новости