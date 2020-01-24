Анита Цой во время эфира на Love Radio ответила на интимные вопросы

У поклонников певицы появилась возможность узнать чуть больше о своём кумире. Так, Анита Цой во время ответов на вопросы призналась, что давала взятки. Правда, кому и за что исполнительница решила не уточнять. Также она рассказала, что наводила справки о своей первой любви. Возможно, чтобы узнать о своём партнёре больше информации, артистка общалась с его родными и друзьями. А вот на вопрос называли ли её грязной девчонкой, певица ответила отрицательно. Телеведущая призналась, что обращалась к гадалке, наверное, чтобы продлить свою популярность, ведь и на этот вопрос, как и на тот, который касался денег, она ответила положительно. Также певица рассказала, что на ней рвалась одежда и она играла в ролевые игры.А во время вопроса про имитацию оргазма Анита Цой замешкалась, однако со смехом призналась, что это правда. Кроме того, исполнительница сообщила, что ей приходилось выступать для неприятной публики. Она также заявила, что ей приходилось посещать сауну в компании с мужчиной, однако решила не уточнять, по какому поводу ей пришлось это сделать. К тому же телеведущая сообщила, что ей не приходилось брить ноги бритвой своего парня. Поклонники певицы, в свою очередь отметили, что она очень заразительно смеётся и её ответы на вопросы очень подняли настроение.