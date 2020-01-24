Стартап Glamos добавит жестовое управление на любой экран





Система управления жестами стоит недешево, потому подобная опция встречается в основом в смартфонах и других небольших девайсам с маленькими дисплеями. Однако, похоже, данная проблема вскоре может быть решена. Аппарат, который предлагает компания Glamos, умеет управлять любыми традиционными экранами с помощью жестов. Небольшой по габаритам прибор применяет для этого лазерный дальномер (лидер). Схема работы такой системы аналогична с Microsoft Kinect, с ее помощью стало возможным управлять монитором, не прикасаясь к нему.Сканирование окружающего на частоте 40 Гц даёт возможность определить любые движения независимо от скорости их выполнения. Специальным датчиком отслеживается ширина дисплея в 100 сантиметров, при этом охватывается пространство на 180°. Такое устройство легко подключается как к планшету, так и любому другому аппарату с монитором. Для коммуникации с другими устройствами в новинке есть модули Bluetooth и Micro-USB.Стоит отметить, что Glamos является не первым, кто разработал подобный девайс. Аналогичный функционал уже реализован технологиями AirBar, Bixi, и Leap Motion. Однако только сейчас новый стартап смог предложить аппарат с возможностью масштабирования под экран любого размера и совмещения с огромным ассортиментом устройств. Пока революционная технология не получила распространения, более того, на Kickstarter пока только собирают деньги на запуск производства новинки. На данный момент разработчики смогли получить 82 тысячи долларов, при том, что изначально планировалось собрать 10 тысяч.Кампания по сбору средств заканчивается более чем через месяц, поэтому у проекта ещё есть возможность накопить большую сумму. Стоимость готового устройства на момент выхода на рынок составит не более 120 долларов за стандартный вариант гаджета. За более технологичную модификацию придется заплатить уже 139 долларов. Купить уникальный девайс можно будет с июля 2020 года, когда он уже появится на полках магазинов и на сетевых площадках.