Ольга Шелест ко дню своего рождения изменила имидж на "бунтарский"
На свой 43-й день рождения известная телеведущая решила сделать подарок сама себе. Привычный образ блондинки с естественным макияжем Ольга Шелест сменила на бунтарский, подчеркнув губы черной помадой. Также звезда перекрасила волосы, хотя не подстригала их, как предположили некоторые подписчики.
На фото в своем Instagram-профиле телеведущая появилась в объёмном худи и нарисованной звёздочкой возле глаза. Под постом она записала: «Клиент скорее жив, чем мертв! 43!». Знаменитость также поблагодарила поклонников за их активные поздравления.
Ольга Шелест отличается хорошим чувством юмора и своей неординарностью, что однозначно передалось по наследству ее детям. Совсем недавно одна из ее дочерей пожелала подстричься «под мальчика». Несмотря на уговоры взрослых, девочка не передумала и избавилась от длинных волос.
Знаменитость редко публикует в своём микроблоге в соцсети фотографии своих дочерей. Но в начале января, находясь на отдыхе в Нью-Йорке, телезвезда сделала исключение, показав поклонникам улыбчивую старшую наследницу.
На фото в своем Instagram-профиле телеведущая появилась в объёмном худи и нарисованной звёздочкой возле глаза. Под постом она записала: «Клиент скорее жив, чем мертв! 43!». Знаменитость также поблагодарила поклонников за их активные поздравления.
Ольга Шелест отличается хорошим чувством юмора и своей неординарностью, что однозначно передалось по наследству ее детям. Совсем недавно одна из ее дочерей пожелала подстричься «под мальчика». Несмотря на уговоры взрослых, девочка не передумала и избавилась от длинных волос.
Знаменитость редко публикует в своём микроблоге в соцсети фотографии своих дочерей. Но в начале января, находясь на отдыхе в Нью-Йорке, телезвезда сделала исключение, показав поклонникам улыбчивую старшую наследницу.