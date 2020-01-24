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Жена Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала его у фанаток

Последней жене актера Игоря Старыгин журналистке Екатерине Табашниковой приходилось отбивать супруга от его фанаток. Показательный случай имел место во время отдыха в Сочи, когда к актеру подсели сразу две “нахалки”.
Жена Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала его у фанаток

Впервые Игорь Старыгин и Екатерина Табашникова встретились в 1997 году, когда она отдавала ему напечатанные фотографии, а в следующий раз они смогли поговорить лишь через три года. Журналистка заметила, что актер нездоров, а оказалось, что за это время он перенес пять сложных операций из-за атеросклероза. Постепенно пара сблизилась и между ними начались отношения, но артист долго не соглашался на брак, поскольку уже имел четыре неуспешных опыта. Несмотря на это он предложил новой возлюбленной выйти за него, но в итоге проблемы с документами решала она. Дело в том, что у Старыгина не было даже свидетельства о последнем разводе. Затем молодой супруге пришлось привыкать к постоянному вниманию женщин к своему мужу. Однажды в Сочи она обнаружила его во время непринужденной беседы сразу с двумя поклонницами. Ей пришлось самостоятельно в грубой форме говорить о том, что у актера есть жена, после чего эта проблема была решена.

Игорь Старыгин скончался в возрасте 63 лет в результате инсульта. Табашникова вспоминает, что одним из самых шумных праздников, устроенных для актера, было празднование его 60-летнего юбилея, когда собрались многие его друзья.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:30

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