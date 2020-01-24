Жена Игоря Старыгина Екатерина Табашникова отбивала его у фанаток





Впервые Игорь Старыгин и Екатерина Табашникова встретились в 1997 году, когда она отдавала ему напечатанные фотографии, а в следующий раз они смогли поговорить лишь через три года. Журналистка заметила, что актер нездоров, а оказалось, что за это время он перенес пять сложных операций из-за атеросклероза. Постепенно пара сблизилась и между ними начались отношения, но артист долго не соглашался на брак, поскольку уже имел четыре неуспешных опыта. Несмотря на это он предложил новой возлюбленной выйти за него, но в итоге проблемы с документами решала она. Дело в том, что у Старыгина не было даже свидетельства о последнем разводе. Затем молодой супруге пришлось привыкать к постоянному вниманию женщин к своему мужу. Однажды в Сочи она обнаружила его во время непринужденной беседы сразу с двумя поклонницами. Ей пришлось самостоятельно в грубой форме говорить о том, что у актера есть жена, после чего эта проблема была решена.Игорь Старыгин скончался в возрасте 63 лет в результате инсульта. Табашникова вспоминает, что одним из самых шумных праздников, устроенных для актера, было празднование его 60-летнего юбилея, когда собрались многие его друзья.