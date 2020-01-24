Прохор Шаляпин закрутил роман с 40-летней миллионершей из Канады





По распространённым сведениям, Шаляпин в компании миллионерши совершает путешествие на корабле Royal Princess. Маршрут проложен по Тихому океану с остановками в дорогостоящих отелях. О миллионерше информации мало. Сообщается, что она является собственницей группы адвокатских контор. В детском возрасте она из России отправилась в Канаду.Поездка на лайнере в круизе стоит порядка $7 тысяч. Некоторые считают, что расходы на отдых были оплачены новой возлюбленной музыканта. Пару заметили в гостинице Astoria Beverly Hills, расположенном в Лос-Анджелесе. Цена номера составляет 42 тысячи рублей ежесуточно. Прохор Шаляпин в компании новой пассии прожил в отеле 8 дней.