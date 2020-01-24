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В Саратовской области на глазах у дяди внезапно скончался 16-летний подросток

В Саратовской области при невыясненных обстоятельствах внезапно скончался 16-летний подросток. Смерть школьника произошла прямо на глазах у его дяди.
В Саратовской области на глазах у дяди внезапно скончался 16-летний подросток

Согласно имеющимся данным, 23 января подросток прибыл в город Балашов, где жила его бабушка. Помимо нее в доме оставался родной дядя погибшего. Внезапно в присутствии старшего родственника юноша повалился на пол и скончался. Семья сразу вызвала “скорую помощь”, но медики лишь подтвердили его смерть. При сотрудничестве с работником судебно-медицинского отдела следователи провели полный осмотр тела, на котором в итоге не обнаружили следы насильственной смерти.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст возможность выяснить точные причины смерти. По результатам данной проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:12

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