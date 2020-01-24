В Саратовской области на глазах у дяди внезапно скончался 16-летний подросток
В Саратовской области при невыясненных обстоятельствах внезапно скончался 16-летний подросток. Смерть школьника произошла прямо на глазах у его дяди.
Согласно имеющимся данным, 23 января подросток прибыл в город Балашов, где жила его бабушка. Помимо нее в доме оставался родной дядя погибшего. Внезапно в присутствии старшего родственника юноша повалился на пол и скончался. Семья сразу вызвала “скорую помощь”, но медики лишь подтвердили его смерть. При сотрудничестве с работником судебно-медицинского отдела следователи провели полный осмотр тела, на котором в итоге не обнаружили следы насильственной смерти.
На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст возможность выяснить точные причины смерти. По результатам данной проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.
Согласно имеющимся данным, 23 января подросток прибыл в город Балашов, где жила его бабушка. Помимо нее в доме оставался родной дядя погибшего. Внезапно в присутствии старшего родственника юноша повалился на пол и скончался. Семья сразу вызвала “скорую помощь”, но медики лишь подтвердили его смерть. При сотрудничестве с работником судебно-медицинского отдела следователи провели полный осмотр тела, на котором в итоге не обнаружили следы насильственной смерти.
На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст возможность выяснить точные причины смерти. По результатам данной проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:12