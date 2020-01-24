Дочь Жени Белоусова Кристина не хочет жить с матерью Еленой Худик



Кристина Белоусова имеет довольно обширный опыт в поиске работы. Она успела поработать моделью, психологом, переводчиком, редактором музыкального сайта, однако до сих пор находится в поисках себя. Это угнетает её мать, поэтому родственники часто ссорятся. Модель сейчас находится на Бали и делится оттуда своими мыслями и эмоциями в аккаунте Instagram. Она утверждает, что в её семье отсутствует «базовое нормальное», а все зачастую на нервах. Дочери певца проживание на одной территории с матерью даётся нелегко, однако стабильной и высокооплачиваемой работы, с помощью которой она смогла бы обеспечить себе отдельное проживание, у неё нет.

Кристина Белоусова имеет довольно обширный опыт в поиске работы. Она успела поработать моделью, психологом, переводчиком, редактором музыкального сайта, однако до сих пор находится в поисках себя. Это угнетает её мать, поэтому родственники часто ссорятся. Модель сейчас находится на Бали и делится оттуда своими мыслями и эмоциями в аккаунте Instagram. Она утверждает, что в её семье отсутствует «базовое нормальное», а все зачастую на нервах. Дочери певца проживание на одной территории с матерью даётся нелегко, однако стабильной и высокооплачиваемой работы, с помощью которой она смогла бы обеспечить себе отдельное проживание, у неё нет.





Девушка заявляет, что у неё отсутствует желание работать, а больше хочется путешествовать, но для этого нужно очень много денег. И всё же знание иностранных языков даёт возможность Белоусовой ездить по миру и посещать самые популярные у туристов страны. Ей больше нравится Средиземноморье, ведь там хороший климат и природа. Стоит отметить, что Кристина Белоусова является единственной наследницей Елены Худик. Белоусов ушел из семьи, когда у клавишницы Оксаны Шидловской родился от певца сын Роман.