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Глюкоза показала пляжный снимок в компании Ксении Собчак

На своей странице в Instagram популярная российская певица Наталья Ионова, известная, как Глюкоза, разместила снимок в купальнике, представ на нем в компании эпатажной телеведущей Ксении Собчак. Поклонники оценили позитивное фото и оставили знаменитостям много лайков и комментариев.
Глюкоза показала пляжный снимок в компании Ксении Собчак

Снимок Глюкоза подписала словами о том, что ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом. В кадре она предстала в купальнике голубого цвета, дополнив образ соломенной шляпой и солнцезащитными очками. В компании с певицей стоит и телеведущая Ксения Собчак, она выбрала купальник черного цвета и также добавила для пляжного образа аксессуары.

При этом знаменитость отметила, что снимок сделал возлюбленный эпатажной звезды проекта "Дом-2" Константин Богомолов. Поклонники оценили пляжный снимок лайками и комментариями, а комплимент двум звездам неожиданно сделала модель Елена Перминова. Она написала, что рядом с Глюкозой стоять опасно. За считанные часы снимок собрал множество одобрительных отзывов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:54

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