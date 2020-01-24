Глюкоза показала пляжный снимок в компании Ксении Собчак

Снимок Глюкоза подписала словами о том, что ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом. В кадре она предстала в купальнике голубого цвета, дополнив образ соломенной шляпой и солнцезащитными очками. В компании с певицей стоит и телеведущая Ксения Собчак, она выбрала купальник черного цвета и также добавила для пляжного образа аксессуары.При этом знаменитость отметила, что снимок сделал возлюбленный эпатажной звезды проекта "Дом-2" Константин Богомолов. Поклонники оценили пляжный снимок лайками и комментариями, а комплимент двум звездам неожиданно сделала модель Елена Перминова. Она написала, что рядом с Глюкозой стоять опасно. За считанные часы снимок собрал множество одобрительных отзывов.