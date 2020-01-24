Екатерина Климова отмечает свое 42-летие





В своем микроблоге Екатерина Климова часто публикует свежие фотографии, а подписчики восхищаются ее стройностью. Несмотря на то, что звезде исполнилось 42 года, она продолжает жить яркой и насыщенной жизнью. Среди ее любимых занятий — танцы, футбол, прыжки с парашютом и вязание. Об этом она рассказывает в социальных сетях, делясь с поклонниками секретами красоты. В архивных интервью Климова однажды заявила, что женщине после 40 лет остается только поддерживать свою привлекательность.Артистка воспитывает четырех детей, а безупречную фигуру сохраняет благодаря спорту и тщательному уходу. В прошлом году Екатерина Климова развелась с Гелой Месхи, от которого родила младшую дочь. Комментируя расставание звезда отметила, что личная жизнь никак не касается ее рабочего графика.