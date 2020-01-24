Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен





Отмечается, что гарантированный пенсионный план может быть доработан по первому варианту в формате предоставления выплат на протяжении множества лет. Другой путь предусматривает сбор всех средств единоразово, однако потребует оплаты НДФЛ.Минфин проводит оценку инициативы о снижения объёма обложения в пользу казны государства при единовременном снятии суммы. Сергей Швецов, первый замглавы Центробанка, говорил о вводе ГПП с 1 января 2022-го по предварительным планам.