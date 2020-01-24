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Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Платеж за получение накопленной пенсии могут снизить. В Минфине РФ при участии специалистов Центробанка создают проекты по 2-м версиям предоставления капитала в рамках подготовки механизма ГПП.
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Отмечается, что гарантированный пенсионный план может быть доработан по первому варианту в формате предоставления выплат на протяжении множества лет. Другой путь предусматривает сбор всех средств единоразово, однако потребует оплаты НДФЛ.

Минфин проводит оценку инициативы о снижения объёма обложения в пользу казны государства при единовременном снятии суммы. Сергей Швецов, первый замглавы Центробанка, говорил о вводе ГПП с 1 января 2022-го по предварительным планам.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:01

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