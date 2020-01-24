Избиение, кома и продолжительная реабилитация: Непростая судьба Евгения Леонова-Гладышева





После переезда в Ленинград семья Евгения Леонова-Гладышева испытывала большие финансовые трудности, поэтому родители приняли решение отдать сына в интернат. Там он обрел профессию, поскольку в учреждении действовал драмкружок. Уже в середине 1970-х, после завершения учебы, он был знаком советскому зрителю по фильмам “Место встречи изменить нельзя” и “Волны Черного моря”. Со своей первой женой Людмилой Фирсовой он прожил 23 года и воспитал сына. Со второй супругой Татьяной Ходорченко он сблизился перед разводом, а в браке он чем мог помогал ее дочери, но ссоры в последние годы испортили отношения, длившиеся 18 лет. Вскоре гражданской женой Евгения Леонова-Гладышева стала Елена Скрипкина.На свой 65-летний юбилей актер имел все, о чем мечтал – недавно приобретенную квартиру, сына и любимую женщину. Однако в августе 2018 года его нашли в бессознательном состоянии у магазина в Санкт-Петербурге с черепно-мозговой травмой. После операции появились слухи, что артист впал в кому, но его наследник заявил, что его состояние пришло в норму. Через несколько месяцев он был выписан из больницы, но восстановление длилось еще в нескольких центрах, и до сих пор семья тратит на реабилитацию по 230 тысяч рублей за курс. Спустя три года после произошедшего родственники актера выражают уверенность в том, что он еще сможет выйти на сцену после полного выздоровления.